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Neki zapadni političari žele sukob između NATO-a i Rusije posle „neuspele“ strategije poraza Moskve u ratu sa Ukrajinom, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico.

Dugogodišnji lider Slovačke, koji održava dobre odnose sa Rusijom i odbija da pruži vojnu pomoć Ukrajini, rekao je ove nedelje da je Evropa bliža nego ikad ratu punih razmera koji proizilazi iz sukoba u Ukrajini.

Istovremeno, neki evropski lideri, poput onih u Francuskoj i Poljskoj, upozoravaju na ruske hibridne napade.

U video poruci, Fico je rekao: „Suočavamo se sa smrtnom opasnošću dok gledamo kako Zapad doliva ulje na vatru svojom podrškom Ukrajini.“

„Ratni huškači u NATO-u“

„Neuspeh strategije uništenja Rusije kroz rat u Ukrajini naveo je neke zapadne političare da veruju da ako se cilj ne može postići uz pomoć i punu podršku ukrajinske vojske, onda treba učiniti sve da se izazove sukob između NATO-a i Rusije“, rekao je Fico u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Istakao je da rat u Ukrajini nije ni rat Slovačke niti rat NATO-a, ali je dodao: „Određeni ratni huškači unutar NATO-a pokušavaju, po svaku cenu, da ovaj rat pretvore u sukob između Rusije i NATO-a".

„Lako je stvoriti izgovor za početak rata“

Ranije ove nedelje, Fico je upozorio da bi napad dronom mogao da pokrene klauzulu o kolektivnoj odbrani NATO-a i izrazio želju da spreči Slovačku, koja se graniči sa Ukrajinom i članica je vojnog saveza NATO, da postane deo oružanog sukoba.

Danas je rekao da je lako stvoriti izgovor za početak rata i ponovio da Slovačka neće slati vojnike u bitku na osnovu izmišljenog razloga.

Upozorenja evropskih lidera o hibridnim napadima

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je juče da Rusija pojačava svoju kampanju hibridnih napada na Evropu i naveo pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu u avgustu kao dokaz promene prirode ruske agresije, koja je, prema zaključku nemačke vlade, stajala iza Moskve.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak, pozivajući se na neimenovane obaveštajne službe, da Rusija planira da pokrene hibridne napade dronovima i raketama protiv zemalja koje podržavaju Ukrajinu.

Kurir.rs/Agencije

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