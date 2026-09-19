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Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je Izrael pretnja ne samo regionu, već i celom svetu, ocenjujući da Ankara neće podleći, kako je naveo, provokacijama i pokušajima da se Turska uvuče u regionalne sukobe.

"Izrael nije samo pretnja regionu, već i svetu. Sve dok to bude tako, mislim da će biti dat potreban odgovor" rekao je Fidan u intervjuu za tursku televiziju NTV.

Komentarišući izjave izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovu kritiku Turske, Fidan je ocenio da Netanjahu pokušava da ojača svoju unutrašnju političku poziciju.

"Netanjahu traga za načinima da sebe prikaže kao nezamenljivog kako bi ojačao svoju političku poziciju unutar zemlje. Neprijateljstvo prema Turskoj je takođe proizvod toga", rekao je Fidan.

On je dodao da Turska očekuje od Izraela politiku zasnovanu na miru, poštovanju i saradnji.

Prema njegovim rečima, Ankara ne želi da bude uvučena u "jeftine provokacije", već će nastaviti da sarađuje sa svojim partnerima u regionu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: Shutterstock

"Hamas ispunio obaveze, Izrael nije"

Komentarišući situaciju u Gazi i na Zapadnoj obali, Fidan je rekao da i dalje nije moguće preći sa prve na drugu fazu sporazuma o prekidu vatre.

Prema njegovim rečima, Hamas je, iako uz poteškoće, ispunio deo obaveza, dok Izrael to nije učinio i postavlja nove zahteve.

Fidan je rekao da se približava mesec dana od početka primene sporazuma i da je potrebno prevazići zastoj.

"Ali uloga Izraela u blokiranju procesa se nastavlja. Ne vidimo da se na polju humanitarne pomoći preduzimaju koraci potrebnom brzinom", rekao je Fidan.

"Sukob Irana i SAD sve složeniji"

Govoreći o sukobima Saudijske Arabije i Huta u Jemenu, Fidan je rekao da postoji više diplomatskih inicijativa za smirivanje situacije, ali da je njihov uspeh moguć samo ukoliko ih prihvate strane u sukobu.

On je naveo da su pregovori između SAD i Irana poslednjih meseci u zastoju i ocenio da situacija postaje sve složenija.

Fidan je rekao da Turska podržava teritorijalni integritet i suverenitet Saudijske Arabije i da će, u okviru postojećeg sporazuma o savezništvu, pokazati solidarnost sa Rijadom.

On je osudio napade na naftnu infrastrukturu i dodao da se situacija pažljivo prati u okviru Zajedničkog odbrambenog sporazuma iz Meke koji su 7. avgusta godine potpisale Saudijska Arabija, Turska i Pakistan.

"Ako postoje vojne potrebe, posebno u određenim tehničkim oblastima, nemamo problem da ih zadovoljimo", rekao je turski ministar.

Na tvrdnje da taj sporazum postoji samo na papiru, Fidan je odgovorio da Ankara takve komentare ne shvata ozbiljno.

"Na to se samo nasmejemo. Mi smo članica NATO-a od 1952. godine. Sporazum iz Meke biće platforma koja menja igru", rekao je Fidan.