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Demokratska Republika Kongo danas je počela vakcinaciju zdravstvenih i drugih radnika angažovanih na suzbijanju eboleu Buniji, epicentru epidemije, saopštile su zdravstvene vlasti.

Prioritet imaju radnici na prvoj liniji jer su, kako je rekao vojni guverner provincije Ituri Gabi Kasongo Mulumba, posebno izloženi virusu, prenosi AP.

Vakcinacija se sprovodi u zonama Bunija i Mongvalu, među najteže pogođenim područjima u provinciji Ituri, a kampanja u Ituriju i Severnom Kivuu trebalo bi da obuhvati oko 20.000 radnika u narednih šest do devet meseci.

Za vakcinaciju se koristi vakcina "Ervebo", koja je odobrena za zaštitu od ebole izazvane virusom Zair, dok je aktuelnu epidemiju izazvao virus Bundibugjo, za koji još ne postoji odobrena vakcina ni terapija.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) odobrila je za upotrebu u Kongu 70.000 doza vakcine, od kojih je 50.000 namenjeno zdravstvenim i drugim radnicima na prvoj liniji, dok će 20.000 doza biti korišćeno u kliničkom ispitivanju kako bi se utvrdilo da li vakcina pruža zaštitu od virusa Bundibugjo.

Foto: Moses Sawasawa/AP

Prema podacima vlade, u Kongu je do danas potvrđen 7.541 slučaj ebole, od čega je 3.639 ljudi preminulo, dok se 1.823 oporavilo.

Epidemija je najviše rasprostranjena u provinciji Ituri i već je proglašena najsmrtonosnijom od ukupno 17 epidemija ebole koje su ranije zabeležene u Kongu.

Širenje virusa dodatno otežavaju bezbednosna situacija, raseljavanje stanovništva, štrajk zdravstvenih radnika i intenzivna kretanja stanovništva.

SZO je saopštila da epidemija i dalje nije pod kontrolom i da bi mogla da premaši epidemiju ebole u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, u kojoj je preminulo više od 11.000 ljudi.

Ebola je teška i često smrtonosna virusna bolest koja se prenosi neposrednim kontaktom sa krvlju i drugim telesnim tečnostima zaražene osobe ili životinje.

Bolest može da izazove visoku temperaturu, povraćanje, dijareju i u težim slučajevima, unutrašnja i spoljašnja krvarenja.