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Moskovska oblast ponovo je bila meta velikog napada dronovima, a ruska protivvazdušna odbrana oborila je 249 bespilotnih letelica iznad 17 okruga u periodu od 3 do 5 sati ujutru, saopštio je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Moskvu Foto: screenshot X

Napad se dogodio trećeg i poslednjeg dana izbora za Državnu dumu, prvih parlamentarnih izbora u Rusijiod početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Jedan dron pogodio je stambenu zgradu u mestu Sofjino, pri čemu je poginula žena, dok je još pet osoba povređeno, među njima i dvoje dece, naveo je Vorobjov.

U Ramenskom je pad delova drona izazvao požar na krovu 21-spratnice, zbog čega je oko 400 ljudi moralo da bude evakuisano. U još jednom okrugu poginuo je muškarac nakon što je dron pogodio njegovu kuću, saopštile su ruske vlasti.

Ruske vazduhoplovne vlasti privremeno su tokom noći ograničile rad aerodroma Domodedovo i Žukovski u blizini Moskve, navodeći kao razlog bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Napadi su usledili nakon što je rusko Ministarstvo odbrane ranije saopštilo da je ruska protivvazdušna odbrana između 8 i 20 časova po lokalnom vremenu 19. septembra presrela i uništila 288 ukrajinskih dronova iznad više regiona, uključujući Moskovsku oblast, kao i Krimi Crno more.

Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, dronovi su presretnuti iznad Belgorodske, Kurske, Brjanske, Kaluške, Orlovske, Tulske, Rjazanske, Nižegorodske i Vladimirske oblasti, Moskovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima i Crnog mora.

Ruske vlasti su takođe saopštile da su tokom napada uvedena privremena ograničenja u radu drugih aerodroma, među kojima je bio i aerodrom u Saratovu.

Na jednom od snimaka na "Iksu" stoji komentar da Moskva ovog jutra izgleda kao "Mordor" jer je prekrivena gustim crnim stubovima dima od posledica ukrajinskih udara na vitalne ruske strateške objekte. Ceo grad je postao mračan.

Podsetimo, Mordor je izmišljena zemlja iz romana "Gospodar prstenova" Dž. R. R. Tolkina. U priči je to mračna i pusta oblast u kojoj se nalazi Sauronova tvrđava Barad-dur i gde je iskovan Jedinstveni prsten.