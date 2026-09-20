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Prema rečima Timura Tkačenka, u ruskom napadu na Kijevsku obalststradali su devojčica i dečak.

- Nema reči kojima bi se opisao bol zbog ovog gubitka. Moje iskreno saučešće porodicama i najbližima žrtava. Ovo je neizreciva tragedija - napisao je Timur Tkačenko posle napada.

Ukrajinska policija saopštila je da su žrtve 39-godišnja žena, njen dvogodišnji sin i trogodišnja devojčica. Za sada nije poznato da li je i devojčica bila ćerka stradale žene.

Prema preliminarnim informacijama, ruski dron pogodio je kuću u Glevahi, pri čemu su poginule tri osobe, dok je još jedna žena povređena, saopštila je policija.

U napadu su oštećene kuće i jedno vozilo. U jednoj od kuća izbio je požar, koji je kasnije ugašen, dok su spasilačke službe nastavile rad na mestu napada.

Vazdušna uzbuna u oblasti trajala je gotovo neprekidno tokom dana, dok su ruske snage u više navrata napadale region dronovima, saopštile su lokalne vlasti.

U drugom delu oblasti, majka i dete povređeni su u Višgorodskom okrugu i prebačeni u bolnicu, naveo je Tkačenko. Oštećeni su i jedan obrazovni objekat i autobus.

Ruski napadi tokom dana oštetili su najmanje devet civilnih objekata u četiri okruga Kijevske oblasti, uključujući pet skladišta, proizvodni objekat, garažu, vozila i stambenu zgradu.

Ranije, 19. septembra vlasti su saopštile i da je još jedna žena povređena u Fastivskom okrugu i prebačena u bolnicu nakon odvojenog ruskog napada.