POGINULA MAJKA (39), STRADALO I DVOJE MALE DECE! "Ovo je neizreciva tragedija, nema reči kojima bi se opisao bol zbog ovog gubitka" (FOTO/VIDEO)
- U ruskom napadu dronom na selo Glevaha u Kijevskoj oblasti poginuli su 39-godišnja žena, njen dvogodišnji sin i trogodišnja devojčica.
- Povređena je još jedna žena, a oštećene su kuće, vozila i drugi civilni objekti u više okruga oblasti.
Prema rečima Timura Tkačenka, u ruskom napadu na Kijevsku obalststradali su devojčica i dečak.
- Nema reči kojima bi se opisao bol zbog ovog gubitka. Moje iskreno saučešće porodicama i najbližima žrtava. Ovo je neizreciva tragedija - napisao je Timur Tkačenko posle napada.
Ukrajinska policija saopštila je da su žrtve 39-godišnja žena, njen dvogodišnji sin i trogodišnja devojčica. Za sada nije poznato da li je i devojčica bila ćerka stradale žene.
Prema preliminarnim informacijama, ruski dron pogodio je kuću u Glevahi, pri čemu su poginule tri osobe, dok je još jedna žena povređena, saopštila je policija.
U napadu su oštećene kuće i jedno vozilo. U jednoj od kuća izbio je požar, koji je kasnije ugašen, dok su spasilačke službe nastavile rad na mestu napada.
Vazdušna uzbuna u oblasti trajala je gotovo neprekidno tokom dana, dok su ruske snage u više navrata napadale region dronovima, saopštile su lokalne vlasti.
U drugom delu oblasti, majka i dete povređeni su u Višgorodskom okrugu i prebačeni u bolnicu, naveo je Tkačenko. Oštećeni su i jedan obrazovni objekat i autobus.
Ruski napadi tokom dana oštetili su najmanje devet civilnih objekata u četiri okruga Kijevske oblasti, uključujući pet skladišta, proizvodni objekat, garažu, vozila i stambenu zgradu.
Ranije, 19. septembra vlasti su saopštile i da je još jedna žena povređena u Fastivskom okrugu i prebačena u bolnicu nakon odvojenog ruskog napada.
Rusija je poslednjih nedelja intenzivirala napade dronovima širom Ukrajine, pri čemu su više puta gađane stambene oblasti i civilna infrastruktura. U ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev 8. septembra poginulo je pet osoba, dok je više desetina ljudi povređeno.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)