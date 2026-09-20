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Glasanje za 450 poslanika Državne dume počelo je 18. septembra i završava se danas - 20. septembra. To su prvi parlamentarni izbori u Rusiji od početka rata u Ukrajiniu februaru 2022. godine.

U donjem domu parlamenta trenutno dominira vladajuća partija Jedinstvena Rusija.

Ela Pamfilova, predsednica Centralne izborne komisije Rusije, rekla je da je moskovski sistem za onlajn glasanje tokom noći bio izložen velikom sajbernapadu, ali da su pokušaji ometanja sistema odbijeni.

Istovremeno, Moskovsku oblast pogodio je veliki napad dronovima. Prema navodima lokalnih vlasti, ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći 20. septembra 249 dronova.

Rusko Ministarstvo digitalnog razvoja saopštilo je da je zabeležen pokušaj sabotaže komunikacione infrastrukture na ruskom Dalekom istoku. Zvaničnici su naveli da je pokušaj sprečen i da su komunikacije obnovljene, bez ometanja glasanja.

Po prvi put na parlamentarnim izborima u Rusiji, Moskva organizuje glasanje i na teritorijama Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti koje su pod ruskom kontrolom. Rusija ih je 2022. godine anektirala, iako nijednu od tih oblasti ne kontroliše u celosti.

1/21 Vidi galeriju Rusija izbori glasanje izbori u Rusiji Foto: Dmitri Lovetsky/AP, Alexander Zemlianichenko/AP

Ruske vlasti tvrde da na ove četiri teritorije živi više od 3,5 miliona birača. Tamo je glasanje počelo pre izbora na nacionalnom nivou, a ruski zvaničnici su produženi period glasanja obrazložili bezbednosnim razlozima.

Predsednik Rusije, Vladimir Putin ranije je optužio Ukrajinu da pokušava da se umeša u izbore, ali za tu tvrdnju nije izneo dokaze. Ruski izborni zvaničnici saopštili su da je izlaznost do jutra 20. septembra dostigla oko 45 odsto na nivou cele zemlje.

Glasanje se održava u uslovima snažnih ograničenja za političku opoziciju. Vrhovni sud Rusije je u avgustu uklonio liberalnu partiju Jabloko sa nacionalne izborne liste nakon pravnog osporavanja njene registracije.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Jabloko je jedina registrovana ruska stranka koja se otvoreno protivi ratu protiv Ukrajine, iako se pojedini njeni kandidati i dalje takmiče u određenim izbornim jedinicama.

Ukrajina je osudila organizovanje ruskih izbora na ukrajinskim teritorijama kao nezakonito.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava takođe su izvestile o pritiscima na stanovništvo da glasa, uključujući slučajeve u kojima su izborni zvaničnici bili u pratnji naoružanih pripadnika bezbednosnih snaga.

1/8 Vidi galeriju Rusija izbori u Rusiji Foto: AP Mikhail Metzel, MAXIM SHIPENKOV/EPA