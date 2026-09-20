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Najmanje dve osobe su je poginule, a šest je povređeno u noćašnjem velikom ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, rekao je guverner Andrej Vorobjev.

Vorobjev je rekao da je 249 dronova oboreno i da su izbili požari u nekoliko stambenih zgrada. Zapalilo se i jedno lokalno skladište. U glavnom gradu Moskvioštećena je rafinerija nafte i na snazi su restrikcije letenja na dva aerodroma.

U objavi preko Telegrama Vorobjev je rekao da je 44-godišnja žena poginula u Sofinu kada je dron pogodio trospratnu zgradu, a još pet osoba povređeno, među kojima je dvoje dece, prenosi Bi-Bi-Si.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Moskvu Foto: screenshot X

U okrugi Orehovo-Zuevo stariji čovek je poginuo kada je pogođena privatna kuća, rekao je regionalni guverner.

Video snimci su se pojavili na društvenim mrežama koji pokazuju eksplozije na nebu noćas u Moskovskog oblasti, i skladište kako gori.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je dron pogodio zgradu blizu jednog od bulevara u glavnom gradu i da je oštećen objekat rafinerije nafte. On je prethodno rekao da su oborena 152 drona koja su išla ka Moskvi.

Najveći moskovski aerodrom Šeremetjevoupozorio je putnike da su na snazi privremene restrikcije dok su na aerodromu Vnukovou glavnom gradu obustavljeni svi dolasci i polasci.

Ranije je ukrajinski zvaničnik rekao da je u subotu sedam osoba među kojima dvoje dece poginulo u ruskim napadima na Kijev i oblast Sumi.

Zelenski pohvalio napad na Moskvu

Povodom ukrajinskih udara na Moskvu oglasio se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski porukom na mreži "Iks". On je napisao da su ukrajinski napadi velikog dometa imali veoma značajan efekat u Moskovskoj oblasti tokom prošle noći.

- Pogođeno je jedno od ključnih postrojenja ruske naftne industrije, kao i logistički objekat agresora. Reč je o milijardama dolara kojima se podržava ratna mašinerija.

Kako kaže, u napadima su korišćeni sistemi FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Paljanica", "Vendeta", "Ljuti", "Bars", "Flamingo", "Sičen" i "Pelikan".

- Zahvaljujem našim ratnicima na preciznosti: Službi bezbednosti Ukrajine, zajedno sa Snagama bespilotnih sistema, Snagama za specijalne operacije, Vojno-obaveštajnom službom Ukrajine i Spoljnom obaveštajnom službom. Sankcije su takođe uvedene protiv jednog objekta u Voronješkoj oblasti. Moskva mora da okonča svoj brutalni rat i izabere mir, umesto da na račun drugih regiona gradi višeslojne prstenove protivvazdušne odbrane. Koraci ka deeskalaciji su na stolu - u oblasti energetike i prehrambene bezbednosti. Ono što je potrebno jeste politička volja. Zahvaljujem svima koji jačaju ukrajinske sposobnosti za napade velikog dometa. Zahvalan sam svima koji naše napade velikog dometa dopunjuju odgovorima kroz sankcije - napisao je Zelenski na "Iksu" uz snimak napada na Moskvu.