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Severna Korejaje lansirala balističku raketu kratkog dometa ka moru, saopštila je južnokorejska vlada. Prema saopštenju iz južnokorejske predsedničke kancelarije Severna Koreja ispalila je ovu raketu iz svoje istočne priobalne oblasti Vonsan.

Seul je održao hitan sastanak nacionalnog saveta za bezbednost da razgovara o ovom najnovijem lansiranju.

Prethodno je združeni generalštab južnokorejske vojske saopštio da je Severna Koreja lansirala neidentifikovani projektil sa svoje istočne obale, ali nije izneo više detalja.

Ovo lansiranje događa se u vreme kada Severna Koreja sprovodi niz testiranja oružja čak iako je američki predsednik Donald Tramp nedavno smanjio vojne vežbe sa Južnom Korejom u nastojanju, kako izgleda, da oživi diplomatiju sa Kim Džong Unom.

Ranije ovog meseca Severna Koreja je saopštila da je sprovela združene vežbe uključujući rakete, artiljeriju i dronove koje su po njenoj tvrdnji demonstrirale "ogromnu destruktivnu moć".

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Probe su ukljućivale ispaljivanje raznih tipova oružja simultano, sa verovatnim ciljem razvijanja sposobnosti da se nadvlada južnokorejska i američka vazdušna odbrana.

Te probe oružja 12. septembra sprovedene su kada su SAD i Južna Koreja završili svoje petodnevne vojne vežbe koje Severna Koreja vidi kao provokaciju.

Kim Džong Un usmerio se na proširivanje nuklearnog arsenala posle neuspeha njegove diplomatske inicijative sa predsednikom SAD Trampom 2019. godine.

1/7 Vidi galeriju Kim Džong Un i Donald Tramp Foto: AP Susan Walsh, Profimedia

Tramp je prošlog meseca naredio Pentagonu da znatno smanji godišnje vojne vežbe sa Južnom Korejom pozivajući se na, kako je rekao, "dobre odnose sa Kimom".

Kimova sestra i visoka zvaničnica Kim Jo Džong odbacila je Trampovu ponudu za saradnju i rekla da skraćivanje vežbi neće promeniti njihovu "provokativnu i agresivnu prirodu".

1/14 Vidi galeriju Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia