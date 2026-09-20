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Kako su naveli spasioci iz Bohinja, koji su intervenisali na mestu nesreće, u provaliju su pali dete i njegov otac. Reč je o stranim državljanima koji su bili u obilasku vodopada, a tokom povratka su se zaustavili na odmorištu sa stolom i klupama.

Spasioci Gorske službe spasavanja Bohinj u subotu popodne dobili su poziv za intervenciju kod vodopada Savica.

1/8 Vidi galeriju Otac i sin pali u provaliju u Sloveniji Foto: FB/Gorska reševalna služba Bohinj

- Pad deteta u provaliju - javljeno im je.

Međutim, kada su stigli na mesto nesreće, utvrdili su da su u provaliju pale dve osobe - pored deteta i njegov otac.

- Prionuli smo na posao i spustili se prema koritu, koje je bilo nešto manje od 60 metara ispod nas. Isto su učinili i članovi dežurne ekipe sa Brnika - naveli su spasioci na internetu.

Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje saopštila je na svojoj internet stranici da je u teškoj nesreći jedna osoba poginula na mestu, dok je druga zadobila teške povrede.

- Juče su očigledno sve svoje veštine usmerili na to da spasu mladi život, dok im je za starijeg ponestalo snage - naveli su spasioci.

Povređena osoba je helikopterom vazduhoplovne policijske jedinice prevezena u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, dok su spasioci preminulu osobu uz pomoć tehnike spasavanja pomoću užadi izvukli iz provalije i preneli do početne tačke, gde su je predali pogrebnoj službi.

- Naše iskreno saučešće porodici - zaključili su u Gorskoj službi spasavanja Bohinj svoj izveštaj o intervenciji.

Kako su saopštili iz Policijske uprave Kranj, prema za sada poznatim informacijama, nesreća se dogodila tokom povratka četvoročlane porodice koja je bila u obilasku vodopada Savica.

Kada su se zaustavili na odmorištu sa stolom i klupama, sedmogodišnje dete se udaljilo od porodice. Ubrzo nakon toga čuli su njegove vriskove.

Četrdesetčetvorogodišnji muškarac odmah je krenuo u pravcu iz kojeg su dopirali vriskovi, ali je pritom pao u provaliju, saopštila je policija. Tokom spasavanja, spasioci su ga pronašli u koritu reke Savice, gde je podlegao teškim telesnim povredama.