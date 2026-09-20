Slušaj vest

Kako su naveli spasioci iz Bohinja, koji su intervenisali na mestu nesreće, u provaliju su pali dete i njegov otac. Reč je o stranim državljanima koji su bili u obilasku vodopada, a tokom povratka su se zaustavili na odmorištu sa stolom i klupama.

Spasioci Gorske službe spasavanja Bohinj u subotu popodne dobili su poziv za intervenciju kod vodopada Savica.

Otac i sin pali u provaliju u Sloveniji Foto: FB/Gorska reševalna služba Bohinj

- Pad deteta u provaliju -  javljeno im je.

Međutim, kada su stigli na mesto nesreće, utvrdili su da su u provaliju pale dve osobe - pored deteta i njegov otac.

- Prionuli smo na posao i spustili se prema koritu, koje je bilo nešto manje od 60 metara ispod nas. Isto su učinili i članovi dežurne ekipe sa Brnika - naveli su spasioci na internetu.

Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje saopštila je na svojoj internet stranici da je u teškoj nesreći jedna osoba poginula na mestu, dok je druga zadobila teške povrede.

- Juče su očigledno sve svoje veštine usmerili na to da spasu mladi život, dok im je za starijeg ponestalo snage - naveli su spasioci.

Povređena osoba je helikopterom vazduhoplovne policijske jedinice prevezena u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, dok su spasioci preminulu osobu uz pomoć tehnike spasavanja pomoću užadi izvukli iz provalije i preneli do početne tačke, gde su je predali pogrebnoj službi.

- Naše iskreno saučešće porodici - zaključili su u Gorskoj službi spasavanja Bohinj svoj izveštaj o intervenciji.

Kako su saopštili iz Policijske uprave Kranj, prema za sada poznatim informacijama, nesreća se dogodila tokom povratka četvoročlane porodice koja je bila u obilasku vodopada Savica.

Kada su se zaustavili na odmorištu sa stolom i klupama, sedmogodišnje dete se udaljilo od porodice. Ubrzo nakon toga čuli su njegove vriskove.

Četrdesetčetvorogodišnji muškarac odmah je krenuo u pravcu iz kojeg su dopirali vriskovi, ali je pritom pao u provaliju, saopštila je policija. Tokom spasavanja, spasioci su ga pronašli u koritu reke Savice, gde je podlegao teškim telesnim povredama.

U koritu reke pronašli su i teško povređeno dete, koje je takođe palo. Policajci će, nakon prikupljenih obaveštenja, o svim utvrđenim činjenicama obavestiti nadležno okružno državno tužilaštvo.

(Kurir.rs/24ur.com)

Ne propustiteHrvatskaDRŽAVLJANI DANSKE KOMBIJEM SLETELI S PUTA! Vozilo VISILO nad provalijom, hitno poslat HELIKOPTER! Sve službe uključene u akciju spasavanja troje odraslih i dece
profimedia-1011367841.jpg
PlanetaKOMBI SE SURVAO U PROVALIJU, NAJMANJE 14 POGINULIH: Užasna nesreća u Peruu, oglasile se lokalne vlasti: Među stradalima i jedno DETE
Peru Hitna pomoć
PlanetaAUTOBUS PREPUN PUTNIKA SURVAO SE U PROVALIJU! Poginulo 40 ljudi, jeziva scena u azijskoj državi, oglasio se predsednik (VIDEO)
Pakistan
PlanetaHOROR NA BLEDSKOM JEZERU! Dete palo u provaliju sa vidikovca zamka, HITNO prebačeno vojnim helikopterom za Ljubljanu!
bledsko jezero