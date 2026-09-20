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Saopštenje je izdala kasno večeras koalicija predvođena Saudijcima koja se bori protiv Hutai to dugo nakon jutrošnjeg pokušaja napada, za koji je koalicija rekla da je presretnut i onemogućen.

To je bio prvi napad u kojem je ciljan Rijad od kada su eskalirale borbe između Huta koje podržava Irani jemenskih vladinih snaga koje podržavaju Saudijci.

U saopštenju je takođe navedeno da su Huti pokušali da napadnu civilnu infrastrukturu u lučkom gradu Janbuuu Crvenom moru kao i Taif, Bajš i Farasan, ali da su sprečeni. Nisu objavljeni drugi detalji.

Huti su ranije tvrdili, bez davanja dokaza, da su ciljali "osetljive lokacije" u Riijadu i objekte saudijskog naftnog giganta Aramka u Janbuu, što je izazvalo velike požare. Aramko, najveća svetska naftna kompanija, nije odgovorila na molbu AP da komentariše ove tvrdnje.

Rastući sukob blizu još jednog važnog svetskog pomorskog koridora vrši novi pritisak na tržišta nafte, navodi AP.

Na društvenoj mreži "Iks" pojavili su se snimci na kojima se vidi navodni napad Huta na aerodrom u Rijadu i eksplozija nakon pada rakete ili drona. Mogu se videti ljudi kako pokušavaju da pobegnu.