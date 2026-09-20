BEZ OBZIRA NA ISHOD GLASANJA, MERCOVA POLITIČKA SUDBINA JE IZVESNA?! Šta izbori u DVE POKRAJINE donose vladajućoj stranci CDU i nemačkom kancelaru?
- Izbori u Berlinu i Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji mogli bi dodatno da pojačaju pritisak na kancelara Fridriha Merca, jer CDU prema anketama rizikuje ozbiljne gubitke.
- U Berlinu CDU vodi tesnu borbu sa Levicom, dok u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji stranka strepi od pada ispod pet odsto, što bi bio jedan od njenih najgorih rezultata.
Prema istraživanjima javnog mnjenja, Hrišćansko-demokratska unija (CDU)Fridriha Merca suočava se sa mogućnošću ozbiljnih gubitaka.
U Berlinu se CDU bori za prvo mesto sa strankom Levica, dok je u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji svega nešto iznad izbornog praga od pet odsto potrebnog za ulazak u pokrajinski parlament.
Eventualni pad ispod tog praga bio bi jedan od najlošijih rezultata CDU-a u istoriji pokrajinskih izbora.
Izbori dolaze samo dve nedelje nakon velikog uspeha Alternative za Nemačku (AfD) u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je krajnje desna stranka ostvarila ubedljivu pobedu, dok je CDU ostvario pola glasova manje nego prošli put.
U Nemačkoj se zbog toga sve glasnije govori o mogućnosti da Merc još tokom mandata bude zamenjen na mestu kancelara ukoliko se politički položaj CDU-a dodatno pogorša.
Merc insistira da će ostati na funkciji, ali njegova popularnost opada. Pojavile su se i spekulacije o takozvanoj "zameni kancelara", iako potencijalni izazivači za sada oklevaju da otvoreno krenu protiv njega.
AfD se nada novom uspehu, naročito u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji. Stranka, čije su pojedine pokrajinske organizacije domaće obaveštajne službe označile kao desničarski ekstremističke, što AfD odbacuje, snažno se zalaže za restriktivnu migracionu politiku, nacionalni kurs i bolje odnose sa Rusijom. Takva politika posebno nailazi na podršku u nekadašnjoj komunističkoj istočnoj Nemačkoj.
Ipak, vladajuća Socijaldemokratska partija (SPD) u završnici kampanje pokušava da se vrati u trku za prvo mesto. Njena kandidatkinja Manuela Švezig, aktuelna premijerka pokrajine, pokušava da privuče birače koji žele da zaustave AfD, predstavljajući sebe kao "ženu protiv plavih", aludirajući na boje AfD-a, a u prilog tome, oblači se u crveno.
Merc se suočava sa kritikama zbog ekonomskih problema, visokih troškova energenata i pitanja migracija. Njegovi saveznici tvrde da je nasledio brojne probleme i da je njegovu vladu pogodio niz globalnih kriza.
Ipak, njegov zaokret udesno po pitanjima poput migracije nije oslabio AfD, dok je istovremeno udaljio deo birača sa leve strane političkog spektra.
Dodatno nezadovoljstvo izazvao je njegov direktan stil komunikacije. Merc je, između ostalog, kritikovao ideju ravnoteže između poslovnog i privatnog života i poručivao Nemcima da moraju više da rade i manje odlaze na bolovanje.
Osam pokrajinskih lidera CDU-a nedavno je javno podržalo Merca, ocenivši da se poverenje u stranku može vratiti "slušanjem građana i političkim delovanjem", a ne raspravama o kadrovima. Ipak, nezadovoljstvo unutar CDU-a raste.
Lokalni kandidat CDU-a, Martin Rolof ocenio je da Mercu nedostaje "osećaj za običnog čoveka" i da, iako možda želi da sprovede prave stvari, ne ume dobro da ih iskomunicira.
Na pitanje da li bi trebalo da ode sa funkcije, odgovorio je da bi, ako mora da bira između "da" i "ne", rekao "da".
Merc je najavio da će nastaviti da vodi vladu i da će na jesen pokušati da progura paket ekonomskih, poreskih i socijalnih reformi. Međutim, izbori 20. septembra predstavljaju ozbiljan politički test.
Kancelar bi u nedelju uveče trebalo da se sastane sa vrhom stranke u Berlinu, a već je otkazao planirani put u Njujork naredne nedelje, što se tumači kao pokušaj da se situacija unutar CDU-a drži pod kontrolom.
Eventualno dodatno slabljenje Merca moglo bi da donese novu političku nestabilnost Nemačkoj, ali i Evropi, posebno imajući u vidu njegovu snažnu podršku Ukrajini u ratu sa Rusijom.