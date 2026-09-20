Slušaj vest

Sedmogodišnje dete je među dvoje putnika kojima je pozlilo na kruzeru kompanije Royal Caribbean, zbog čega su hitno evakuisani radi medicinske pomoći na Bahamima.

Dvoje putnika iskrcano je sa broda u "kritičnom stanju" dok je kruzer plovio ka luci Cape Liberty u Nju Džerziju.

Njihovo trenutno zdravstveno stanje, kao ni priroda zdravstvenih problema, nisu saopšteni. Takođe nije poznato da li su dva hitna slučaja na bilo koji način povezana.

Nakon što je prvom putniku pozlilo, kruzer je promenio kurs i krenuo nazad prema Bahamima. Međutim, tokom povratka još jednom putniku stanje se naglo pogoršalo i postalo kritično.

Dva hitna slučaja promenila kurs kruzera

Zbog dvostruke medicinske intervencije kruzer "Oasis of the Seas" kasni osam sati.

Poremećaj rasporeda odložio je i njegovo sledeće putovanje, a Royal Caribbean je bio primoran da otkaže planirano zaustavljanje na Floridi.

U pismu dostavljenom putnicima na brodu, koje je kasnije objavljeno na Fejsbuku, kompanija je potvrdila razlog kašnjenja, prenosi Cruise Hive.

"Kao što je naš kapetan prethodno saopštio, naše medicinsko osoblje utvrdilo je da je dvoje naših gostiju zahtevalo hitnu medicinsku pomoć", navodi se u pismu.

"Uspešno smo iskrcali naše goste kako bi mogli da dobiju dodatnu medicinsku negu."

Kompanija je navela da će zbog toga povratak u Cape Liberty biti odložen, a dolazak je planiran oko 14 časova, dok bi iskrcavanje trebalo da počne oko 14.30.

"Cenimo vaše strpljenje i razumevanje, znajući da bismo isto učinili za vas ili nekoga koga volite u sličnoj situaciji", poručili su iz kompanije.

Kompanija će pokriti troškove promene letova

Royal Caribbean je u pismu naveo i da će letovi putnika pogođenih promenom rasporeda biti automatski prilagođeni ukoliko su rezervisani preko njihovog sistema.

Kompanija će pokriti troškove promene avionskih karata do 200 dolara za domaća i do 400 dolara za međunarodna putovanja.