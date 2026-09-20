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Poljski Centar za bezbednost upozorio je građane da postoji opasnost od vazdušnog napada i pozvao ih da pronađu bezbedno mesto i prate uputstva nadležnih službi.

Upozorenje je bilo ozbiljnije nego prethodnih dana, kada su građani u tim oblastima samo obaveštavani da Rusijanapada Ukrajinui da su poljski vojni avioni aktivirani.

Slična naredba za sklanjanje izdata je i 13. septembra, kada su poljske vlasti sumnjale da je tokom ruskog napada narušen vazdušni prostor Poljske, ali je kasnije saopšteno da nijedan ruski avion nije ušao na teritoriju zemlje.

Poljski premijerDonald Tusk rekao je da je Rusija izvela "masivan i veoma brutalan napad" na zapadnu Ukrajinu, u blizini poljske granice.

Prema njegovim rečima, u oblasti kod Jagodina, nedaleko od graničnog prelaza Dorohusk, verovatno je ponovo pogođena benzinska stanica, pri čemu je došlo do velike eksplozije. Poljska je zbog situacije podigla svoje vojne avione.

Poljska Operativna komanda kasnije je saopštila da se mlazni dron velikom brzinom približavao poljskoj granici, pre nego što se, prema prvim informacijama, srušio ili je oboren oko četiri kilometra unutar teritorije Ukrajine.

Portparol vojske, potpukovnik Jacek Gorjševski, rekao je da se podaci još proveravaju, ali da prvi pokazatelji ukazuju na to da je dron najverovatnije pogodio cilj ili bio neutralisan oko četiri kilometra od granice, na ukrajinskoj teritoriji.

Zbog pojačanih aktivnosti poljske vojske, aerodromi u Lublinu i Žešovu privremeno su obustavili letove, kako bi vojnim avionima bio omogućen nesmetan rad.