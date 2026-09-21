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Američki predsednik Donald Tramp u nedelju je izneo novo obrazloženje svog predloga za izgradnju trijumfalne kapije visoke oko 76 metara neposredno preko puta Nacionalnog groblja Arlington, navodeći da bi objekat istovremeno služio kao "vrhunski vojni kompleks".

"Na snažan zahtev vojske Sjedinjenih Američkih Država i u svrhu nacionalne bezbednosti, pristao sam da veličanstvenu Trijumfalnu kapiju, planiranu još od vremena Građanskog rata pre mnogo godina, na kružnom toku pored Arlingtonskog memorijalnog mosta, pretvorim u vrhunski vojni kompleks/Trijumfalnu kapiju", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Prema njegovim rečima, objekat bi služio za smeštaj i skladištenje velikog broja dronova, koji bi mogli brzo da budu upotrebljeni.

Snajperisti na krovu, municija u objektu

Tramp je naveo da plan predviđa i položaje za snajperiste na krovu i prostoru oko kapije, kao i skladištenje velikih količina snajperske municije.

"Nigde u svetu neće postojati objekat poput ovog", poručio je Tramp.

Novo obrazloženje dolazi u trenutku kada se Trampova administracija priprema za početak radova na lokaciji predviđenoj za kapiju, dok se istovremeno vode sudski sporovi u vezi sa projektom. Ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum govorio je o projektu 4. septembra.

Plan za izgradnju kapije naišao je na brojne kritike, između ostalog zbog izabrane lokacije i mogućnosti da ogromna građevina zakloni pogled na druge znamenitosti Vašingtona.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Kritike zbog lokacije i dimenzija

Tramp je ranije i planiranu izgradnju nove balske dvorane Bele kuće opravdavao tvrdnjom da će objekat imati i vojne i bezbednosne funkcije.

Predlog trijumfalne kapije izazvao je posebnu pažnju zbog planirane visine od oko 76 metara i položaja u neposrednoj blizini Arlingtonskog nacionalnog groblja i Arlingtonskog memorijalnog mosta.