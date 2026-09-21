Slušaj vest

Severna Koreja lansirala je u nedelju dve rakete sa svoje istočne obale, što je druga serija testiranja za otprilike nedelju dana. Lansiranja su usledila nekoliko dana nakon što je Pjongjang optužio Sjedinjene Američke Države da nizom vojnih vežbi podižu tenzije na Korejskom poluostrvu.

Samo tri sata nakon što je u nedelju popodne lansirala balističku raketu kratkog dometa prema Istočnom moru, Severna Koreja ispalila je još jednu balističku raketu kratkog dometa, saopštilo je južnokorejsko Ministarstvo odbrane.

Združeni generalštab Južne Koreje saopštio je da je prvo lansiranje registrovano oko 15 časova po lokalnom vremenu sa područja Vonsana i da je utvrđeno da je reč o balističkoj raketi. Japansko Ministarstvo odbrane takođe je navelo da se, prema dostupnim podacima, radilo o balističkoj raketi.

Japanska javna televizija NHK objavila je da je projektil pao izvan japanske ekskluzivne ekonomske zone.

1/6 Vidi galeriju Severna Koreja lansirala raketu kratkog dometa Foto: X/tvcnewsng, Shutterstock, Ahn Young-joon/AP, Ahn Young-joon/AP

Rakete preletele 450 i više od 600 kilometara

Prva raketa preletela je približno 450 kilometara i, prema proceni južnokorejske vojske, najverovatnije pripada seriji Hvasong-11.

Druga balistička raketa kratkog dometa lansirana je takođe iz oblasti Vonsana, oko 17.50 po lokalnom vremenu, i preletela je više od 600 kilometara.

"Južnokorejske i američke obaveštajne službe pratile su i razmenjivale informacije od početne faze lansiranja, a podatke o severnokorejskoj balističkoj raketi podelile su i sa Japanom", saopštio je Združeni generalštab Južne Koreje.

Južnokorejski Savet za nacionalnu bezbednost osudio je lansiranje, koje je usledilo nakon prethodnog raketnog testa 12. septembra.

Savet je pozvao Pjongjang da odmah obustavi raketne aktivnosti, upozoravajući da testiranje predstavlja direktno kršenje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Japan je takođe uputio protest Severnoj Koreji diplomatskim kanalima preko ambasade u Pekingu, objavio je Nikkei.

"Ova serija severnokorejskih aktivnosti ugrožava mir i bezbednost Japana, regiona i međunarodne zajednice", izjavio je japanski ministar odbrane Šinđiro Koizumi.

Pjongjang optužuje SAD za rast tenzija

Severna Koreja je u subotu odbacila rezoluciju nuklearnog nadzornog tela Ujedinjenih nacija protiv njenog nuklearnog programa.

Pjongjang je prošle nedelje osudio i pomorske vojne vežbe predvođene SAD, u kojima su učestvovale Južna Koreja i Japan, a koje su održane od 29. avgusta do 10. septembra u blizini Guama.

Kim Jo Džong, uticajna sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, u petak je za "sve gore" tenzije na Korejskom poluostrvu okrivila vojne vežbe predvođene Sjedinjenim Državama.