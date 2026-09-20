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Požar u psihijatrijskoj ustanovi Padre Menni u Pamploni odneo je život 56-godišnje žene, dok je još 18 osoba prebačeno u Univerzitetsku bolnicu Navare. Policija je nakon prvih rezultata istrage uhapsila pacijentkinju ustanove zbog sumnje da je namerno izazvala požar.

Vatra je izbila u subotu oko 20.55 časova u jednoj od soba ustanove u naselju Ročapea. Zbog požara je oko 50 pacijenata evakuisano, jer nije bilo moguće da tokom noći ostanu u objektu.

Na mesto događaja upućene su brojne vatrogasne i medicinske ekipe, kao i pripadnici lokalne i Nacionalne policije. Angažovane su dve ekipe napredne životne podrške, šest vozila osnovne životne podrške i medicinski tim, dok je postavljen i logistički šator.

Uhapšena pacijentkinja, sumnja se da je namerno izazvala požar

Španska Nacionalna policija uhapsila je jednu od pacijentkinja klinike zbog sumnje da je namerno podmetnula požar u sobi u prizemlju objekta.

Prema prvim rezultatima istrage, upravo je to trenutno glavna hipoteza o uzroku tragedije.

Policijski izvori, međutim, ističu da će utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti uhapšene žene biti složeno, s obzirom na to da je reč o korisnici psihijatrijske ustanove sa problemima mentalnog zdravlja.

Istragu o svim okolnostima požara vodi Nacionalna policija.

Muškarac i dalje u teškom stanju

Među povređenima je 62-godišnji muškarac koji se i dalje nalazi na odeljenju intenzivne nege u teškom stanju.

Žena stara 37 i muškarac od 58 godina zadržani su na psihijatrijskom bolničkom odeljenju, dok su muškarci od 52 i 65 godina i dalje na posmatranju u urgentnom centru.

Još šest osoba, pet žena starosti između 56 i 68 godina i muškarac od 69 godina, hospitalizovano je, ali njihovo stanje nije teško. Jedan 51-godišnji pacijent pušten je iz bolnice.