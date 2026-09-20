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Jedna osoba je poginula, a sedam je povređeno kada je 93-godišnja vozačica automobilom uletela u baštu restorana punu gostiju na obali Nju Džerzija u subotu.

Nesreća se dogodila nešto posle 11 časova u restoranu Meg’s Grill u Lavalletteu. Prema prvim informacijama, žena je pokušavala da parkira automobil, ali je navodno pritisnula papučicu gasa umesto kočnice.

Njen Buick Encore potom je uleteo u baštu restorana u kojoj su gosti doručkovali.

U nesreći je poginula 56-godišnja žena iz Toms Rivera, objavio je News 12 New Jersey.

Sama 93-godišnja vozačica iz Lavallettea zadobila je lakše povrede.

Sedmoro povređenih prebačeno u bolnicu

Još sedam povređenih osoba prevezeno je u bolnicu, ali detalji o težini njihovih povreda zasad nisu poznati.

Zgrada restorana, prema prvim informacijama, nije pretrpela značajniju štetu, ali je oštećena fasada susedne prodavnice alkoholnih pića.

Niko od zaposlenih u restoranu nije povređen. Iz Meg’s Grilla su saopštili da će restoran biti zatvoren u nedelju i ponedeljak.

"Sve naše misli i molitve su uz ljude koji su povređeni", navodi se u saopštenju restorana objavljenom na Fejsbuku.

"Večeras snažno zagrlite svoje najmilije. Hvala vam na svim lepim rečima i mislima", dodali su iz restorana.

(Kurir.rs/NYPost)

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