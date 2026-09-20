MUŠKARAC PAO NIZ STRMU OBALU U REKU SOČU! Velika tragedija kod brane u Sloveniji! Ronioci ga pronašli MRTVOG pod vodom
- U velikoj potrazi učestvovale su 23 osobe, uključujući policajce, vatrogasce i ronioce.
- Ronioci su telo pronašli pod vodom na rešetkama brane Ajba, a policija je isključila odgovornost druge osobe.
Policija u Novoj Gorici u Sloveniji dobila je u subotu ujutru prijavu da porodica od petka uveče traga za 69-godišnjim muškarcem.
Njegov automobil pronađen je još u petak na ivici parkinga kod brane hidroelektrane Ajba, u blizini naselja Kanal. Na tom mestu postoji slobodan pristup akumulacionom delu reke Soče, dok se obala strmo spušta između tri i pet metara prema površini vode.
Tokom prikupljanja informacija i provere okolnosti, policija je utvrdila da se nestali muškarac u petak kasno popodne zaustavio kod kraja metalne ograde koja se proteže duž obale Soče, nakon čega je pao niz strmu obalu u reku.
Ronioci pronašli telo kod brane
U subotu je pokrenuta velika potraga u kojoj su učestvovale 23 osobe. Policajcima su se pridružili vatrogasci-ronioci Javnog zavoda za vatrogasnu i spasilačku delatnost Nova Gorica, ronioci Društva za podvodne aktivnosti Tolmin i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kanal.
Oko 13 časova ronioci su pod vodom, na rešetkama brane Ajba, pronašli muškarca koji nije davao znake života i izvukli ga iz vode.
Mrtvozornik je na licu mesta potvrdio smrt i nije utvrdio sumnjive okolnosti. Naložena je obdukcija na Institutu za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Naknadno je definitivno potvrđen identitet stradalog i utvrđeno je da je reč o 69-godišnjem muškarcu za kojim je porodica tragala.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, policija smatra da je muškarac stradao usled utapanja i isključila je mogućnost da je za njegovu smrt odgovorna druga osoba, saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.
(Kurir.rs/24ur.com)