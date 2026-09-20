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Policija u Novoj Gorici u Sloveniji dobila je u subotu ujutru prijavu da porodica od petka uveče traga za 69-godišnjim muškarcem.

Njegov automobil pronađen je još u petak na ivici parkinga kod brane hidroelektrane Ajba, u blizini naselja Kanal. Na tom mestu postoji slobodan pristup akumulacionom delu reke Soče, dok se obala strmo spušta između tri i pet metara prema površini vode.

Tokom prikupljanja informacija i provere okolnosti, policija je utvrdila da se nestali muškarac u petak kasno popodne zaustavio kod kraja metalne ograde koja se proteže duž obale Soče, nakon čega je pao niz strmu obalu u reku.

Ronioci pronašli telo kod brane

U subotu je pokrenuta velika potraga u kojoj su učestvovale 23 osobe. Policajcima su se pridružili vatrogasci-ronioci Javnog zavoda za vatrogasnu i spasilačku delatnost Nova Gorica, ronioci Društva za podvodne aktivnosti Tolmin i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kanal.

Oko 13 časova ronioci su pod vodom, na rešetkama brane Ajba, pronašli muškarca koji nije davao znake života i izvukli ga iz vode.

Mrtvozornik je na licu mesta potvrdio smrt i nije utvrdio sumnjive okolnosti. Naložena je obdukcija na Institutu za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Naknadno je definitivno potvrđen identitet stradalog i utvrđeno je da je reč o 69-godišnjem muškarcu za kojim je porodica tragala.