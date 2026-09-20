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Stanovnici centralnog dela Moldavije prijavili su rano 20. septembra neidentifikovane objekte u vazduhu i navodnu eksploziju.

Međutim, prema izveštajima moldavskih službi za vanredne situacije koje prenosi RBC, policija nije pronašla ostatke niti tragove udara koji bi potvrdili da je neki objekat pao ili eksplodirao na zemlji.

Prema navodima moldavske policije, prva prijava stigla je oko 1.50 časova, kada je stanovnik sela Berezloji kontaktirao policiju u gradu Orheju. Muškarac je naveo da je video leteći objekat koji je ličio na dron.

Drugi poziv policiji u gradu Kalarašiju stigao je oko 2 časa. Stanovnik sela Dereneu prijavio je jarku svetlost na nebu, nakon koje se čula eksplozija.

Podsetimo, u susednoj Rumuniji, 8. septembra građanima rumunskog okruga Tulča poslato je upozorenje nakon što su vojni radari detektovali ruske dronove koji su napadali ciljeve u Ukrajini, u blizini rumunske granice. Stanovništvo je upozoreno na mogućnost pada dronova ili njihovih delova na teritoriju Rumunije i savetovano da narednih 90 minuta ostane na bezbednom mestu.

1/5 Vidi galeriju Napad dronovima na Moskvu i zatvaranje četiri glavna aerodroma Foto: Printscreen/X

Policija pretražila teren, nema tragova udara

Policajci su započeli provere na oba područja i pregledali teren unutar i izvan sela.

Preliminarnom pretragom nisu pronađeni ostaci objekata, tragovi udara niti požari koji bi potvrdili eksploziju na zemlji ili pad bilo kakvog objekta.

Vlasti zasad nisu potvrdile prirodu niti poreklo prijavljenih objekata. Policija je saopštila da se provere u pogođenim oblastima nastavljaju.

Niz incidenata u moldavskom vazdušnom prostoru

Nove prijave dolaze nakon niza incidenata u moldavskom vazdušnom prostoru duž granice sa Ukrajinom tokom poslednjih nedelja.

Neidentifikovani dron je 17. septembra, tokom masovnog ruskog napada, ušao u vazdušni prostor Moldavije iz pravca ukrajinske Odeske oblasti, a nekoliko minuta kasnije ga napustio.

Prethodno je 27. avgusta pet dronova ušlo u vazdušni prostor zemlje tokom noćnog napada. Leteli su u pravcu okruga Štefan Voda, pre nego što su promenili kurs i vratili se.