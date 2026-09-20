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Tokom operacije "Vivaldi", ukrajinske snage su prvi put upotrebile kopnene robote iza neprijateljskih linija.

Treći armijski korpus saopštio je to na Telegramu, iznoseći detalje operacije "Vivaldi".

"Treći armijski korpus izveo je manevar sa boka, prvi put u svetu raspoređujući kopnene robote iza neprijateljskih linija, a takođe je 'oslepeo' ruske dronove", navodi se u saopštenju.

Prema izveštaju, teški bombarderski dronovi spustili su kopnene robote-kamikaze duboko iza ruskih linija.

"Pešadija dobija ratove, ali mi štitimo našu pešadiju, pa roboti prvi kreću prema neprijatelju. Protivvazdušna odbrana i elektronsko ratovanje 'oslepeli' su neprijateljske dronove, tako da neprijatelj nije mogao da otkrije plan ofanzive", saopštio je Treći armijski korpus opisujući operaciju.

Ukrajina tvrdi da je oslobodila dva naselja

Komandant Trećeg armijskog korpusa, brigadni general Andrij Bilecki, ranije je saopštio da su ukrajinske snage u okviru ofanzivne operacije "Vivaldi" oslobodile naselja Šandrigolove i Derilove.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage uspostavile su i potpunu kontrolu nad Drobiševom u Donjeckoj oblasti.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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