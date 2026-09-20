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Američki predsednik Donald Tramp razmatra eskalaciju udara na Iran, dok je njegov boravak u Kemp Dejvidu tokom vikenda prekinut ranije nego što je planirano.

Tramp je u nedelju za Foks Njuz izjavio da se "neki iranski zvaničnici kriju i da ne možemo da pronađemo nikoga ko je sposoban da postigne dogovor".

Naveo je i da je trenutno u fazi donošenja odluke, dodajući da bi u ratu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uskoro mogle da se dogode "veoma velike stvari".

"Moje pitanje je: ako i kada odlučim, da li da dignem celu zemlju u vazduh?", rekao je Tramp za Fox News, dodajući: "Bolje bi im bilo da se ponašaju kako treba."

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Tramp otvoren za sastanak sa iranskim predsednikom

Tramp bi ove nedelje trebalo da prisustvuje zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je, kako je naveo, "verovatno otvoren" za sastanak sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

Istovremeno, američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je u subotu uveče da će američka Centralna komanda (CENTCOM) imati mnogo posla.

"Centralna komanda će noćas biti zauzeta jer je predsednik Tramp rekao da ćemo UDARITI Iran SNAŽNO, I HOĆEMO!", poručio je Hegset.

1/7 Vidi galeriju Pit Hegset - ministar odbrane SAD Foto: AP/Alex Brandon, AP/Andres Leighton, AP/Manuel Balce Ceneta