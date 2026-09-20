"DA LI DA DIGNEM CELU ZEMLJU U VAZDUH?!" Tramp iznenada prekinuo odmor i pobegao u Belu kuću, pa uputio jezive pretnje Iranu: "Spremaju se veoma velike stvari!"
- Tramp tvrdi da se pojedini iranski zvaničnici kriju i da trenutno nema sagovornika sposobnog za postizanje dogovora, ali ostavlja mogućnost sastanka sa Masudom Pezeškijanom.
- Ministar odbrane Pit Hegset hitno se vratio u Vašington i najavio da će američka Centralna komanda biti veoma aktivna zbog planiranih udara na Iran.
Američki predsednik Donald Tramp razmatra eskalaciju udara na Iran, dok je njegov boravak u Kemp Dejvidu tokom vikenda prekinut ranije nego što je planirano.
Tramp je u nedelju za Foks Njuz izjavio da se "neki iranski zvaničnici kriju i da ne možemo da pronađemo nikoga ko je sposoban da postigne dogovor".
Naveo je i da je trenutno u fazi donošenja odluke, dodajući da bi u ratu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uskoro mogle da se dogode "veoma velike stvari".
"Moje pitanje je: ako i kada odlučim, da li da dignem celu zemlju u vazduh?", rekao je Tramp za Fox News, dodajući: "Bolje bi im bilo da se ponašaju kako treba."
Tramp otvoren za sastanak sa iranskim predsednikom
Tramp bi ove nedelje trebalo da prisustvuje zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je, kako je naveo, "verovatno otvoren" za sastanak sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.
Istovremeno, američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je u subotu uveče da će američka Centralna komanda (CENTCOM) imati mnogo posla.
"Centralna komanda će noćas biti zauzeta jer je predsednik Tramp rekao da ćemo UDARITI Iran SNAŽNO, I HOĆEMO!", poručio je Hegset.
Hegset, koji je prisustvovao utakmici američkog fudbala u Teksasu, u subotu se ubrzano vratio u Vašington.
(Kurir.rs/DailyMail)