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Muškarac (82) preminuo nakon tuče koja je, prema prvim informacijama, izbila zbog ležaljke, na grčkoj plaži Vuljagmeni, južno od Atine.

Kako prenose grčki mediji, incident se dogodio nešto pre 10 sati, kada su se 82-godišnjak i 76-godišnji muškarac posvađali zbog ležaljke na plaži. Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun. U tuču se, prema informacijama koje proverava policija, navodno uključila i 21-godišnja žena koja je bila u društvu 76-godišnjaka.

Nakon sukoba na plažu je stigla Hitna pomoć, koja je 82-godišnjaka prevezla u bolnicu. Uprkos naporima lekara, muškarac je preminuo oko sat vremena kasnije.

Policija sada istražuje tačne okolnosti njegove smrti, kao i uloge svih osoba koje su učestvovale u incidentu.

Dve osobe privedene

Policija je privela 76-godišnjeg muškarca i 21-godišnju ženu, koji su zadržani radi ispitivanja dok traje istraga. Na razgovor je, prema navodima grčkih medija, priveden i vlasnik objekta na plaži.

Istražitelji pokušavaju da utvrde kako je tačno počela svađa, šta se dogodilo tokom fizičkog obračuna i na koji način je 82-godišnjak zadobio povrede nakon kojih je preminuo.

"Ratovi za ležaljke"

Svađe oko ležaljki nisu nepoznate na prepunim evropskim plažama i bazenima, a borba turista za najbolja mesta dobila je čak i naziv "ratovi za ležaljke". Turisti neretko ustaju rano kako bi peškirima "rezervisali" željene ležaljke, a pojedini ih zauzimaju čak i prethodne večeri.

Takva praksa naročito je česta tokom letnjih meseci u popularnim mediteranskim turističkim destinacijama, uključujući Grčku. Incident na atinskoj rivijeri, međutim, imao je tragičan ishod. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti sukoba i smrti 82-godišnjaka.