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Holandska policija uhapsila je 24 osobe nakon što je protest krajnje desnice na trgu Malijeveld u Hagu prerastao u nasilne nerede, tokom kojih su demonstranti napadali policajce, bacali pirotehniku, motke i dimne bombe i uzvikivali antisemitske i ekstremističke parole.

Protest organizacije "Mi smo narod" (Wij Zijn Het Volk) održan je u subotu, 19. septembra. Vlasti su zbog narušavanja javnog reda, nasilja prema policiji i prisustva maskiranih demonstranata zabranile planiranu protestnu šetnju kroz grad, ali su prvobitno dozvolile da okupljanje ostane na Malijeveldu.

Deo demonstranata potom je krenuo u sukob sa policijom. Na pripadnike policije bacana su pirotehnička sredstva i drugi predmeti, a neredi su nastavljeni uprkos policijskim naređenjima.

Na protestu su zabeleženi i nacistički pozdravi, kao i krajnje desničarske i antisemitske parole. Pojedini učesnici nosili su transparente sa porukama "Životi belaca su važni" (White Lives Matter) i "Beli muškarci na prvom mestu" (White Men First), kao i keltske krstove, simbol koji koriste i neonacistički i beli suprematistički pokreti.

Policija intervenisala nakon eskalacije nasilja

Kako se nasilje nastavilo, policija za razbijanje demonstracija intervenisala je kako bi uspostavila kontrolu nad skupom. Upotrebljeni su vodeni top i biber-sprej, dok su demonstranti potiskivani sa Malijevelda prema glavnoj železničkoj stanici.

Zamenik gradonačelnika Haga Ričard de Mos na kraju je naredio prekid protesta i izdao vanrednu naredbu.

"Nasilje je prešlo granicu", rekao je De Mos, navodeći da je njegova odgovornost bila da zaštiti sve prisutne.

"Zato smo prvo otkazali protestnu šetnju, a ipak dozvolili demonstracije na Malijeveldu. Kada se nasilje nastavilo, postalo je neophodno da protest bude prekinut", rekao je on.

De Mos je posebno pohvalio policiju zbog toga što je sprečila da se neredi prošire sa Malijevelda na druge delove Haga.

Ukupno su uhapšene 24 osobe, između ostalog zbog sumnje da nisu poštovale vanrednu naredbu i zbog nedozvoljenog posedovanja oružja. Sve su kasnije puštene na slobodu, ali to ne znači da su postupci protiv njih obustavljeni, a istraga se nastavlja.

Napadani i novinari

Tokom nereda na meti pojedinih demonstranata našli su se i novinari. Policija istražuje incidente i pokušava da utvrdi odgovornost osoba koje su napadale ili ometale predstavnike medija.

Odvojeno od nasilja demonstranata, ispituje se i incident u kojem je španski fotograf tokom policijske intervencije završio u vodi zajedno sa fotografskom opremom. Fotograf je najavio prijavu, a policija utvrđuje okolnosti tog konkretnog događaja.

Premijer osudio krajnju desnicu

Holandski premijer Rob Jeten oštro je osudio nasilje i ekstremističke poruke sa protesta.

"Protiv policije je upotrebljeno prekomerno nasilje, uzvikivane su odvratne krajnje desničarske i antisemitske parole i izvođeni nacistički pozdravi", poručio je Jeten.

On je pohvalio reakciju policije i gradskih vlasti i naglasio da pravo na protest ne može da bude opravdanje za nasilje.

"Čvrsto stojimo u odbrani vladavine prava i nećemo dozvoliti da se pravo na protest zloupotrebljava", rekao je holandski premijer.