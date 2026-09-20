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U Berlinu i nemačkoj saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija danas se održavaju pokrajinski izbori, a dosadašnji podaci pokazuju znatno veću izlaznost nego na prethodnim izborima.

Izborni dan obeležilo je i nekoliko incidenata i organizacionih problema, uključujući pojavu grafita na biračkim mestima u Berlinu, širenje lažnih snimaka na društvenim mrežama i neobičnu situaciju u Rostoku, gde je jedan autobus privremeno pretvoren u biračko mesto.

Posebnost izbora u Berlinu jeste to što prvi put pravo glasa imaju i mladi od 16 i 17 godina. Nakon spuštanja starosne granice na 16 godina, broj građana sa pravom glasa na izborima za Predstavnički dom povećan je na 2,49 miliona, što je oko 55.500 više nego na izborima 2023. godine.

Ovo su dva glasanja koja bi mogla dodatno da povećaju pritisak na kancelara Fridriha Merca i njegov CDU nakon teškog poraza stranke pre dve nedelje u Saksoniji-Anhaltu.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Znatno veća izlaznost

U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji do 14 časova glasalo je 40,7 odsto od približno 1,3 miliona birača, saopštio je pokrajinski izborni poverenik.

To je znatno više nego 2021. godine, kada je do istog vremena glasalo 32,5 odsto birača. Ti izbori održani su istovremeno sa saveznim izborima, pa podaci nisu potpuno uporedivi.

Ipak, današnja izlaznost viša je i u poređenju sa izborima 2016. godine, kada je do 14 časova glasalo 32,8 odsto birača.

Veća izlaznost zabeležena je i u Berlinu. Do podneva je glasalo 27,9 odsto birača, što predstavlja rast od 4,5 procentnih poena u odnosu na ponovljene izbore 2023. godine.

U podatke su uračunata i izdata dokumenta za glasanje van biračkog mesta, a približno trećina odnosi se na glasanje poštom.

Lažni snimci o AfD-u

Izborni dan prate i pokušaji širenja dezinformacija. Na Fejsbuku i mreži X pojavili su se snimci koji navodno pokazuju glasačke listiće na kojima nema Alternative za Nemačku (AfD).

Na jednom snimku muški glas tvrdi da je penzioner iz Rostoka i da je dobio glasačke listiće na kojima nije bilo mogućnosti da glasa za AfD.

Pokrajinska izborna komisija saopštila je da je snimak montiran i naglasila da se AfD nalazi na svim zvaničnim glasačkim listićima za izbore 2026. godine.