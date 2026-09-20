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Prve izborne projekcije iz Nemačke ukazuju na pobedu Alternative za Nemačku (AfD) u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gde je tesno prati Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD). U Berlinu, prema istim prognozama, pobedu odnosi Levica, piše "Špigel".

AfD vodi na severoistoku

Prema prvim prognozama objavljenim nakon zatvaranja biračkih mesta, AfD je na putu da postane najjača politička snaga u parlamentu Meklenburg-Zapadne Pomeranije.

Socijaldemokrate su, prema istim podacima, na drugom mestu sa veoma malim zaostatkom.

Levica osvaja Berlin

Istovremeno su održani izbori za Predstavnički dom Berlina. Prve izlazne ankete u nemačkoj prestonici predviđaju pobedu Levice (Die Linke).

Konačni rezultati izbora u obe savezne pokrajine biće poznati nakon prebrojavanja svih glasova.

(Kurir.rs/Spiegel)

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