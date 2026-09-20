PRVI REZULTATI IZBORA U NEMAČKOJ Dogodilo se ono čega se cela Evropa plašila! Veliki potres u ove dve pokrajine
- U Berlinu prve projekcije nakon zatvaranja biračkih mesta predviđaju pobedu Levice (Die Linke).
- Reč je o početnim projekcijama zasnovanim prvenstveno na izlaznim anketama, dok će konačni rezultati biti poznati nakon prebrojavanja glasova.
Prve izborne projekcije iz Nemačke ukazuju na pobedu Alternative za Nemačku (AfD) u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gde je tesno prati Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD). U Berlinu, prema istim prognozama, pobedu odnosi Levica, piše "Špigel".
AfD vodi na severoistoku
Prema prvim prognozama objavljenim nakon zatvaranja biračkih mesta, AfD je na putu da postane najjača politička snaga u parlamentu Meklenburg-Zapadne Pomeranije.
Socijaldemokrate su, prema istim podacima, na drugom mestu sa veoma malim zaostatkom.
Levica osvaja Berlin
Istovremeno su održani izbori za Predstavnički dom Berlina. Prve izlazne ankete u nemačkoj prestonici predviđaju pobedu Levice (Die Linke).
Konačni rezultati izbora u obe savezne pokrajine biće poznati nakon prebrojavanja svih glasova.
(Kurir.rs/Spiegel)