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Nemački kancelar Fridrih Merc zauzeo je odlučan stav nakon teških udaraca koje je njegova konzervativna CDU pretrpela na izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu.

"Rezultat u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji ne može da se ulepšava, to je katastrofa", rekao je Merc u saopštenju.

Ukazao je na ekonomske probleme Nemačke i sve dublje podele u društvu, navodeći da "odgovor ne može biti povratak u dobra stara vremena".

"Odgovor mora biti da našu zemlju pripremimo za budućnost", rekao je novinarima. "Reforme moraju da se sprovedu."

"Nemačka je sposobna za reforme."

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

"Te reforme su lek protiv autoritarnog otrova", rekao je kancelar, očigledno aludirajući na krajnje desnu Alternativu za Nemačku (AfD).