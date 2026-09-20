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Nemački kancelar Fridrih Merc zauzeo je odlučan stav nakon teških udaraca koje je njegova konzervativna CDU pretrpela na izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu.

"Rezultat u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji ne može da se ulepšava, to je katastrofa", rekao je Merc u saopštenju.

Ukazao je na ekonomske probleme Nemačke i sve dublje podele u društvu, navodeći da "odgovor ne može biti povratak u dobra stara vremena".

"Odgovor mora biti da našu zemlju pripremimo za budućnost", rekao je novinarima. "Reforme moraju da se sprovedu."

"Nemačka je sposobna za reforme."

Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

"Te reforme su lek protiv autoritarnog otrova", rekao je kancelar, očigledno aludirajući na krajnje desnu Alternativu za Nemačku (AfD).

"Preuzimamo tu odgovornost. Ja preuzimam tu odgovornost jer želim da našu zemlju povedem napred", dodao je Merc.

(Kurir.rs/DW)

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