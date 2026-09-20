HITNO OBRAĆANJE MERCA Kancelar se oglasio nakon prvih prognoza na izborima u dve pokrajine
- CDU je pretrpeo udarce na izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu, dok je Merc upozorio na ekonomske probleme i sve dublje podele u Nemačkoj.
- Kancelar je najavio nastavak reformi, nazivajući ih "lekom protiv autoritarnog otrova", što je bila očigledna aluzija na AfD.
Nemački kancelar Fridrih Merc zauzeo je odlučan stav nakon teških udaraca koje je njegova konzervativna CDU pretrpela na izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu.
"Rezultat u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji ne može da se ulepšava, to je katastrofa", rekao je Merc u saopštenju.
Ukazao je na ekonomske probleme Nemačke i sve dublje podele u društvu, navodeći da "odgovor ne može biti povratak u dobra stara vremena".
"Odgovor mora biti da našu zemlju pripremimo za budućnost", rekao je novinarima. "Reforme moraju da se sprovedu."
"Nemačka je sposobna za reforme."
"Te reforme su lek protiv autoritarnog otrova", rekao je kancelar, očigledno aludirajući na krajnje desnu Alternativu za Nemačku (AfD).
"Preuzimamo tu odgovornost. Ja preuzimam tu odgovornost jer želim da našu zemlju povedem napred", dodao je Merc.
(Kurir.rs/DW)