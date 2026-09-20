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Nemački kancelar Fridrih Merc priznao je težak poraz svoje Hrišćansko-demokratske unije (CDU) na pokrajinskim izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, ocenivši rezultat stranke kao "katastrofu", ali je istovremeno jasno poručio da ne namerava da podnese ostavku.

Merc se obratio novinarima u sedištu CDU-a, Konrad Adenauer Hausu u Berlinu, nakon objavljivanja izbornih rezultata.

"Rezultat izbora u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji ne može da se ulepšava. To je katastrofa", rekao je Merc.

Prema njegovim rečima, CDU je u zaoštrenoj izbornoj borbi između socijaldemokratskog SPD-a i krajnje desne Alternative za Nemačku (AfD) praktično bio "samljeven".

Drugačije je ocenio rezultat CDU-a u Berlinu, gde je vodeći kandidat stranke Stefan Evers, prema njegovim rečima, demohrišćane doveo do "solidnog rezultata".

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Pritisak na Merca raste i unutar CDU-a

Izborni poraz dolazi u posebno nepovoljnom trenutku za nemačkog kancelara. Merc je na čelu nemačke vlade tek 16 meseci, nakon pobede na saveznim izborima prošle godine, ali je njegova popularnost u međuvremenu snažno opala.

Prema poslednjim anketama, podršku mu daje tek približno svaki deseti Nemac. Kritičari mu zameraju izostanak obećanih reformi, ali i nastavak rasta AfD-a.

Merc je ranije najavljivao da će jačanjem konzervativnog profila CDU-a i pomeranjem stranke udesno uspeti da suzbije rast AfD-a, ali rezultati pokrajinskih izbora ponovo su otvorili pitanje uspešnosti te strategije.

Poslednjih nedelja čuli su se i zahtevi da kancelar napusti funkciju, uključujući kritike iz redova njegove sopstvene stranke. Merc, međutim, odbacuje mogućnost povlačenja.

"Nastaviću putem kojim sam krenuo", poručio je.

Kancelar je zbog političke važnosti pokrajinskih izbora otkazao i planirani put u Njujork na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kako bi ostao u Berlinu i sačekao rezultate.

"Reforme moraju da se sprovedu"

Merc se nakon analize izbornih rezultata osvrnuo i na širu ekonomsku i političku situaciju u zemlji. Poručio je da su "mir, sloboda i blagostanje ugroženi" i da odgovor na probleme sa kojima se Nemačka suočava ne može biti "povratak u dobra stara vremena".

"Odgovor mora biti da našu zemlju pripremimo za budućnost", rekao je Merc.

Najavio je da će vlada nastaviti sa reformama uprkos izbornim udarcima CDU-u.

"Reforme moraju da se sprovedu", rekao je kancelar, priznajući da će one od građana zahtevati mnogo.

Merc je reforme nazvao i "lekom protiv autoritarnog otrova koji prodire u naše društvo", što je bila očigledna aluzija na jačanje AfD-a.

Ne namerava da podnese ostavku

Uprkos sve većem političkom pritisku, Merc insistira da namerava da ostane i na čelu CDU-a i na funkciji nemačkog kancelara.

"Kao vlada izabrani smo na četiri godine, a i ja sam izabran na četiri godine. Želim da iskoristim te četiri godine kako bih izveo zemlju iz ovog teškog perioda", poručio je.

Merc je naglasio da preuzima "punu odgovornost" za sprovođenje najavljenih reformi.

Izborni rezultati, međutim, dodatno komplikuju njegov položaj. CDU je pretrpeo težak poraz u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, dok je u Berlinu ostao iza Levice, koja je prvi put u istoriji postala najjača politička snaga u nemačkoj prestonici.