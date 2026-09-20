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Levica (Die Linke) ostvarila je veliki izborni uspeh u Berlinu i, prema prvim izbornim projekcijama, prvi put u istoriji postala najjača politička snaga u nemačkoj prestonici.

Prema prvoj projekciji ARD-a, Levica osvaja oko 23,5 odsto glasova, čime je pretekla CDU, koji je pao na oko 20 odsto. AfD je sa približno 16 odsto ostao iza dve vodeće stranke, dok su Zeleni na oko 15, a SPD na svega 12 odsto.

Rezultat predstavlja istorijski uspeh Levice u gradu u kojem je do sada učestvovala u vlasti, ali nikada nije završila izbore kao najjača stranka.

Pobeda je utoliko značajnija što su predizborne ankete ukazivale na veoma tesnu borbu. Samo dve i po nedelje pred izbore CDU je imao 21, a Levica 19 odsto, dok je deset dana pred glasanje Levica prešla u minimalno vođstvo od 21 prema 20 odsto.

1/11 Vidi galeriju U Nemačkoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori. Glasali su svi kandidati za kancelara, kao i predsednik Nemačke, Frank-Valter Štajnmajer. Pravo glasa ima skoro 60 miliona državljana Nemačke. Foto: AP/Markus Schreiber, AP/Bernd von Jutrczenka, EPA/Christopher Neundorf

Berlin nije krenuo putem AfD-a

Rezultat šalje i jasnu političku poruku kada je reč o krajnjoj desnici. AfD je tokom kampanje značajno ojačao u odnosu na izbore 2023. i u jednom trenutku se u anketama približio samom vrhu, ali na kraju nije uspeo da postane najjača stranka u Berlinu.

Ipak, bilo bi previše kategorično rezultat predstavljati kao da je Berlin u celini "rekao ne desničarima", jer je AfD sa oko 16 odsto ostvario snažan rezultat. Preciznije je reći da Berlin nije pratio trend snažnog uspona AfD-a do prvog mesta, već je najveći broj glasova otišao izrazito levoj političkoj opciji.

AfD pritom nema realan put do vlasti u prestonici. CDU, Levica, Zeleni i SPD još pre izbora odbacili su mogućnost koalicije sa tom strankom.

Veliki udarac za CDU

Rezultat je istovremeno težak poraz za CDU, koji je od 2023. predvodio berlinsku vladu zajedno sa SPD-om. Nezadovoljstvo tom administracijom pred izbore dostiglo je rekordne razmere: samo 20 odsto ispitanih bilo je zadovoljno ili veoma zadovoljno njenim radom, dok je 77 odsto bilo nezadovoljno.

Dosadašnja koalicija CDU-a i SPD-a, prema projekcijama, gubi većinu, pa Berlin očekuju pregovori o potpuno novoj vlasti.

Pobeda Levice ipak ne znači automatski da će njena kandidatkinja Elif Eralp postati gradonačelnica. Za izbor šefa gradske vlade potrebna je parlamentarna većina, a već pre glasanja kao jedna od mogućih kombinacija pominjana je koalicija Levice, Zelenih i SPD-a.