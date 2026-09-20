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Predlog sekretarke italijanske Demokratske partije Eli Šlajn premijerki Đorđi Meloni o zajedničkom delovanju u oblasti energetike i klime stvar je zdravog razuma, smatra nekadašnji italijanski premijer i predsednik Evropske komisije Romano Prodi.

Gostujući na Radiju 24, Prodi je komentarisao i izjave čelnice Mladih demokrata, koje je ocenio kao suprotne stranačkoj liniji, i upozorio da bi Evropska unija bila ugrožena ukoliko bi Alternativa za Nemačku (AfD) došla na vlast u Nemačkoj.

Takođe je istakao da se EU i dalje suočava sa problemom sprovođenja sopstvenih odluka, piše "Il Sole 24 Ore".

Uspon AfD-a i budućnost Evropske unije

Govoreći o jačanju Alternative za Nemačku, Prodi je izneo oštro upozorenje.

"Ako AfD dođe na vlast, te vrednosti će, da se narodski izrazim, propasti, jer AfD ima potpuno drugačije vrednosti", rekao je za Radio 24.

Objasnio je da su nedavni izbori ozbiljno upozorenje, ali da se prvenstveno odnose na istočnu Nemačku, koja prolazi kroz period napetosti i osećaja manje vrednosti.

"Zato ne treba generalizovati, iako se opasnost širi čitavom zemljom. Postavili ste mi pitanje na koje moram da odgovorim vrlo jednostavno: ako AfD preuzme vlast u Nemačkoj, to je jednostavno kraj Evrope", naglasio je.

Prodi je svoj stav obrazložio time što AfD smatra antievropskom strankom.

"Ne mogu to dalje da komentarišem jer je to realnost. Oni su antievropski nastrojeni, oštro se protive multinacionalnim institucijama, nacionalisti su i rasisti. Od Evrope ne bi ostalo ništa. Nemačka nije samo najvažnija ekonomska sila Evrope, već je od početka rata u Ukrajini pokrenula program kojim će postati najveća sila, i vojno i politički, kao što je i sam kancelar rekao. Ako se to dogodi, moj odgovor je vrlo jednostavan: to je kraj Evrope, i tačka", zaključio je Prodi.

1/27 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Michael Kappeler/DPA

EU se muči sa sprovođenjem sopstvenih odluka

"Problem sa Evropom, a to je bila i suština govora Ursule fon der Lajen, jeste to što se drže lepi govori i sve ostaje na tome. Procesi odlučivanja ne omogućavaju sprovođenje donetih odluka", primetio je Prodi.

Kao primer naveo je govor kanadskog premijera koji je, prema njegovim rečima, mnoge inspirisao, a na koji se Fon der Lajen dobro nadovezala.

"Ipak, problem je sve to sprovesti u delo. Drugim rečima, mora biti konkretno i zasnovano na činjenicama. Na primer, predlog o institucionalnoj vezi između Kanade i Evropske unije, taj konkretni aranžman koji je predložen jednostavno ne postoji. Zato mislim da na tome treba raditi, svesni koliko je to važno, jer će u suprotnom Kanada postati kolonija Sjedinjenih Američkih Država i udaljiti se od Evrope. Ali put je dug, a povrh svega, mislim da Evropljani nisu preterano oduševljeni niti jedinstveni oko toga", rekao je.

Na pitanje da li je problem u pravu veta, Prodi je odgovorio da jeste, ali da to nije jedini razlog.