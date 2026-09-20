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Levica (Die Linke) ubedljivo je osvojila prvo mesto na izborima u Berlinu, ispred CDU-a. U Berlinu su "ljubav i pravda pobedile mržnju", poručila je vodeća kandidatkinja Levice Elif Eralp, osvrćući se na rezultat AfD-a.

Eralp je imala mnogo razloga za zahvalnost. Vodeća kandidatkinja berlinske Levice samo nekoliko minuta ranije, zajedno sa stotinama partijskih kolega i pristalica na izbornoj proslavi u Festzalu Krojcberg, saznala je da je njena stranka osvojila oko 25 odsto glasova.

Njen najveći rival, vladajući CDU, dobio je oko 20 odsto. Prema projekcijama, iza njih slede Zeleni i AfD sa po približno 15 odsto.

Eralp je duboko udahnula, a zatim zahvalila Berlinu, svojim pristalicama i svima koji su doprineli izbornom uspehu.

"Od danas zajedno menjamo naš Berlin i činimo ga boljim mestom", poručila je.

Foto: JENS SCHLUETER / AFP / Profimedia

Levica ubedljivo dobila bitku za Berlin

Predsednik berlinske Levice Maksimilijan Širmer još je u petak, na skupu ispred Crvene većnice, izbore za Predstavnički dom opisao kao "nadmetanje za budućnost ovog grada".

Projekcije objavljene u nedelju uveče pokazale su da je njegova stranka tu političku bitku ubedljivo dobila.

Ovako jasan rezultat predstavlja iznenađenje. CDU i Levica mesecima su u istraživanjima javnog mnjenja bili gotovo izjednačeni, dok je Levica tek pred izbore stekla malu prednost. Eralp je istovremeno među vodećim kandidatima imala najveću ličnu prepoznatljivost.

Dok su okupljeni uzvikivali "Elif, Elif", ona je poručila:

"U našem gradu ljubav i pravda pobedile su mržnju, a ta poruka sada ide u svet."

Posebno težak rezultat zabeležile su socijaldemokrate, koje su u vlasti u Berlinu već 37 godina. Prema projekcijama, SPD je sa oko 12 odsto završio tek na petom mestu.

Zeleni su takođe izgubili deo podrške i, nakon drugog mesta pre pet godina, sada sa oko 15 odsto zauzimaju treće ili četvrto mesto.

Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia

Stanarine bile jedno od ključnih pitanja izbora

Tokom kampanje Levica i CDU vodili su veoma oštru političku borbu. Kandidat CDU-a Stefan Evers optuživao je Levicu da podstiče antisemitizam i netrpeljivost prema policiji, kao i da vodi politiku usmerenu protiv vlasnika nekretnina.

Levica je, sa druge strane, optuživala vladajuću stranku za drastične rezove u kulturi i radu sa mladima, kao i za preveliku bliskost sa kompanijama koje posluju na tržištu nekretnina.

Stambena kriza bila je najvažnije političko pitanje ovih izbora, a Levica i CDU zastupaju gotovo potpuno suprotne stavove.

Levica je najavila velike promene stambene politike i postavila ih kao jedan od uslova za eventualni koalicioni sporazum, dok CDU želi da nastavi dosadašnju politiku.

Jedno od najvažnijih pitanja u budućim koalicionim pregovorima biće referendum iz 2021. godine o prevođenju velikih berlinskih stambenih kompanija sa više od 3.000 stanova u društveno vlasništvo.

Levica je obećala da će sprovesti rezultat tog referenduma. Takva mera obuhvatila bi između 220.000 i 240.000 stanova u Berlinu. Rukovodstvo berlinskog SPD-a do sada se protivilo toj ideji.

Za Levicu je to jedno od centralnih političkih pitanja. Stranka smatra da bi prebacivanje stanova iz ruku velikih kompanija pod kontrolu grada predstavljalo ne samo simboličan potez već bi moglo da donese konkretnu finansijsku korist stanarima.

Pošto referendum iz 2021. nije bio pravno obavezujući, berlinski Senat do sada nije sproveo njegov rezultat. Pobeda Levice mogla bi sada da promeni situaciju.

SPD i Zeleni mogli bi da odlučuju o novoj vlasti

Ukoliko SPD ostane pri protivljenju toj meri, Levica bi mogla da se suoči sa teškim izborom: da odustane od jednog od svojih najvažnijih projekata kako bi njena kandidatkinja mogla da preuzme čelo gradske vlade ili da ostane dosledna zahtevu i rizikuje gubitak te funkcije.

U Levici ipak veruju da takav izbor možda neće biti neophodan. Vodeći ljudi stranke smatraju da će pritisak na SPD da ne ulazi ponovo u koaliciju sa CDU-om biti dovoljno veliki da socijaldemokrate pokažu spremnost na kompromis.

Eralp je tokom kampanje izbegavala retoriku "sve ili ništa", što bi moglo da ukazuje na to da bi i Levica bila spremna na određene ustupke.

CDU se, sa druge strane, principijelno protivi sprovođenju referenduma o podruštvljavanju velikih stambenih kompanija, kao i ograničavanju kirija u gradskim stambenim preduzećima.

Demohrišćani žele strože sankcionisanje kršenja propisa o stanarinama i veću izgradnju novih stanova. Deo tog plana je i kontroverzna izgradnja na obodima nekadašnjeg aerodroma Tempelhof, kojoj se većina Berlinaca usprotivila na referendumu 2014. godine.