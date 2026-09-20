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Francuska priprema odbranu širom zemlje zbog sve intenzivnije kampanje ruskih hibridnih napada, dok se njene obaveštajne službe pripremaju za mogućnost napada velikih razmera.

"France Télévisions" je 19. septembra objavio da se u internim planovima kao ubrzani scenario sada pominje jesen 2027. godine, dok se ranije kao vremenski horizont razmatrala 2030. godina.

Pretnja je poslednjih meseci postala ozbiljnija i, prema francuskom javnom servisu, obuhvata sajber napade na francusku vojsku i državna ministarstva. Kandidati uoči predsedničkih izbora takođe su bili meta lažnih video-snimaka napravljenih pomoću veštačke inteligencije, što je deo šireg obrasca operacija koje pogađaju više evropskih zemalja.

U potezu bez presedana, francuska vlada sazvala je sve prefekte na vanredni sastanak. Od sledeće nedelje svaki departman trebalo bi da uspostavi štab za bezbednost i odbranu, u kojem će biti predstavnici lokalne policije i vojske, obrazovnih institucija, privrede i službi za vanredne situacije.

1/6 Vidi galeriju Makron u Davosu - održao govor noseći naočare za sunce Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Makron naredio zaštitu ključne infrastrukture

Predsednik Emanuel Makron priznao je 18. septembra da se bezbednosna situacija promenila i da se Francuska, kao i njeni evropski partneri, priprema za nove pretnje.

"Zatražio sam od vlade da pripremi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture", rekao je Makron.

Plan obuhvata i najosetljivije objekte francuske odbrambene industrijske i tehnološke baze, koji bi trebalo da budu zaštićeni i od napada dronovima i od sajber napada.

Prema poverljivoj belešci u koju je "France Télévisions" imao uvid, među potencijalno ugroženom infrastrukturom nalaze se elektrane i elektroenergetska mreža, železnica, telekomunikacije i sistemi za snabdevanje pijaćom vodom.

Makron je 18. septembra pozvao predsedničke kandidate u novu visokobezbednosnu kriznu sobu Jelisejske palate kako bi ih upozorio na opasnost.

Glavni francuski aerodromi već su pripremljeni za moguće upade dronova, ali je potencijalna pretnja znatno šira, upozorio je penzionisani general francuskog ratnog vazduhoplovstva Patrik Ditart.

"Može se zamisliti da bi svi osetljivi objekti povezani sa odbranom mogli da budu mete", rekao je Ditart.

"Neki evropski lideri otvoreno izjavljuju da se pripremaju za rat protiv Rusije", rekao je Putin, tvrdeći da na taj način pokušavaju da poprave "rejtinge popularnosti koji strmoglavo padaju".

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Obaveštajci se pripremaju za mogući talas napada

Prema navodima "France Télévisions", francuske obaveštajne službe pripremaju se za mogućnost talasa velikih ruskih napada, a vremenski okvir koji se koristi u planiranju postaje sve kraći.

Dok se ranije kao ključni horizont pominjala 2030. godina, prema novim informacijama referentna tačka sada je jesen 2027.

Strano mešanje u francusku predsedničku kampanju nije nova pojava. Tužilaštvo u Parizu otvorilo je u avgustu 2026. istragu o kampanji u kojoj su distribuirani falsifikovani video-snimci usmereni protiv bivših premijera Eduara Filipa i Gabrijela Atala.

Lažni snimci sadržali su oznake poznatih francuskih medija, a povezani su sa mrežama Storm-1516 i "Matrjoška", koje se dovode u vezu sa Rusijom.