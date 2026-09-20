ADMIRAL "ZMAJ" IMA PORUKU ZA MOSKVU Strah i trepet NATO-a otkrio koliko je Alijansa spremna za odbranu od Rusije
- Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi Rusija u narednim mesecima mogla da izvede provokaciju dronovima ili raketama kako bi testirala odgovor NATO-a.
- Francuska i Holandija takođe upozoravaju na mogući ruski scenario eskalacije, ali nema potvrđenih informacija da je Moskva donela odluku o napadu na članicu NATO-a.
NATO je spreman da odgovori na svaku potencijalnu rusku eskalaciju na istočnom krilu Evrope, izjavio je u subotu najviši vojni zvaničnik Alijanse, admiral Đuzepe Kavo Dragone. Njegova izjava usledila je u trenutku kada evropski lideri upozoravaju na rizik da bi Moskva mogla da izvede napad na neku od članica NATO-a.
Kavo Dragone govorio je u Kopenhagenu tokom redovnog sastanka najviših vojnih predstavnika 32 države članice Alijanse.
"Alijansa je spremna, struktura je spremna, vojska je spremna i oružje je spremno. NATO nastavlja da radi na povećanju obima tih snaga i unapređenju njihovih tehnoloških sposobnosti", rekao je Đuzepe Kavo Dragone.
Evropski lideri upozoravaju na moguću rusku provokaciju
Izjava admirala usledila je nakon niza upozorenja evropskih lidera o mogućoj eskalaciji Rusije. Među potencijalnim scenarijima pominje se i napad pod lažnom zastavom koji bi Moskva mogla da iskoristi kako bi testirala odgovor NATO-a.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak da bi Rusija u narednih nekoliko meseci mogla da pošalje dronove ili rakete na teritoriju neke od članica NATO-a na istočnom krilu.
Prema njegovoj proceni, takva inscenirana provokacija mogla bi da predstavlja pokušaj testiranja spremnosti Alijanse da pokrene kolektivni odgovor.
Francuska i Holandija kasnije su takođe ukazale na sličan rizik. Međutim, ova upozorenja odnose se na mogući scenario, a ne na potvrđene informacije da je Rusija donela odluku da napadne neku članicu NATO-a.
(Kurir.rs/mezha.net)