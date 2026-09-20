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NATO je spreman da odgovori na svaku potencijalnu rusku eskalaciju na istočnom krilu Evrope, izjavio je u subotu najviši vojni zvaničnik Alijanse, admiral Đuzepe Kavo Dragone. Njegova izjava usledila je u trenutku kada evropski lideri upozoravaju na rizik da bi Moskva mogla da izvede napad na neku od članica NATO-a.

Kavo Dragone govorio je u Kopenhagenu tokom redovnog sastanka najviših vojnih predstavnika 32 države članice Alijanse.

"Alijansa je spremna, struktura je spremna, vojska je spremna i oružje je spremno. NATO nastavlja da radi na povećanju obima tih snaga i unapređenju njihovih tehnoloških sposobnosti", rekao je Đuzepe Kavo Dragone.

Foto: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Evropski lideri upozoravaju na moguću rusku provokaciju

Izjava admirala usledila je nakon niza upozorenja evropskih lidera o mogućoj eskalaciji Rusije. Među potencijalnim scenarijima pominje se i napad pod lažnom zastavom koji bi Moskva mogla da iskoristi kako bi testirala odgovor NATO-a.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak da bi Rusija u narednih nekoliko meseci mogla da pošalje dronove ili rakete na teritoriju neke od članica NATO-a na istočnom krilu.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, EPA Ronald Wittek

Prema njegovoj proceni, takva inscenirana provokacija mogla bi da predstavlja pokušaj testiranja spremnosti Alijanse da pokrene kolektivni odgovor.