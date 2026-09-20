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Prve projekcije izbornih rezultata u Berlinu pokazuju da je Levica (Die Linke) pobednik izbora. U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji najjača politička snaga postala je Alternativa za Nemačku (AfD).

Kopredsednica AfD-a Alis Vajdel izjavila je tokom izborne emisije na ZDF-u da njena stranka biračima nudi političku promenu.

"Potisnuli smo CDU kao narodnu stranku", poručila je Vajdel.

Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

AfD pobedio u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji

AfD je ostvario veliki uspeh u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i, prema izbornim projekcijama, sa oko 37 odsto glasova postao najjača stranka u pokrajini.

Iza AfD-a nalazi se SPD dosadašnje premijerke Manuele Švezig sa oko 35,5 odsto, dok je CDU pretrpeo težak poraz i pao na svega oko 5,5 odsto.

Levica osvaja približno 7,5 odsto, Zeleni oko 5,5 odsto, a Savez Sare Vagenkneht (BSW) oko pet odsto.

Rezultat predstavlja još jedan uspeh AfD-a na istoku Nemačke, nakon što je stranka pre dve nedelje odnela ubedljivu pobedu i na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu. Istovremeno, rezultat CDU-a predstavlja novi težak udarac za demohrišćane nemačkog kancelara Fridriha Merca.

(Kurir.rs/Bild)

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