Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prve projekcije izbornih rezultata u Berlinu pokazuju da je Levica (Die Linke) pobednik izbora. U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji najjača politička snaga postala je Alternativa za Nemačku (AfD).

Kopredsednica AfD-a Alis Vajdel izjavila je tokom izborne emisije na ZDF-u da njena stranka biračima nudi političku promenu.

"Potisnuli smo CDU kao narodnu stranku", poručila je Vajdel.

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

AfD pobedio u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji

AfD je ostvario veliki uspeh u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i, prema izbornim projekcijama, sa oko 37 odsto glasova postao najjača stranka u pokrajini.

Iza AfD-a nalazi se SPD dosadašnje premijerke Manuele Švezig sa oko 35,5 odsto, dok je CDU pretrpeo težak poraz i pao na svega oko 5,5 odsto.

Levica osvaja približno 7,5 odsto, Zeleni oko 5,5 odsto, a Savez Sare Vagenkneht (BSW) oko pet odsto.