PRVA IZJAVA NAKON POBEDE Alis Vajdel ima brutalnu poruku za Merca nakon izbornog debakla
- Kopredsednica AfD-a Alis Vajdel poručila je nakon izbora da je njena stranka "potisnula CDU kao narodnu stranku" i da biračima nudi političku promenu.
- CDU kancelara Fridriha Merca doživeo je težak poraz u pokrajini sa svega oko 5,5 odsto glasova, dok je AfD nastavio snažan uspon na istoku Nemačke.
Prve projekcije izbornih rezultata u Berlinu pokazuju da je Levica (Die Linke) pobednik izbora. U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji najjača politička snaga postala je Alternativa za Nemačku (AfD).
Kopredsednica AfD-a Alis Vajdel izjavila je tokom izborne emisije na ZDF-u da njena stranka biračima nudi političku promenu.
"Potisnuli smo CDU kao narodnu stranku", poručila je Vajdel.
AfD pobedio u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji
AfD je ostvario veliki uspeh u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i, prema izbornim projekcijama, sa oko 37 odsto glasova postao najjača stranka u pokrajini.
Iza AfD-a nalazi se SPD dosadašnje premijerke Manuele Švezig sa oko 35,5 odsto, dok je CDU pretrpeo težak poraz i pao na svega oko 5,5 odsto.
Levica osvaja približno 7,5 odsto, Zeleni oko 5,5 odsto, a Savez Sare Vagenkneht (BSW) oko pet odsto.
Rezultat predstavlja još jedan uspeh AfD-a na istoku Nemačke, nakon što je stranka pre dve nedelje odnela ubedljivu pobedu i na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu. Istovremeno, rezultat CDU-a predstavlja novi težak udarac za demohrišćane nemačkog kancelara Fridriha Merca.
(Kurir.rs/Bild)