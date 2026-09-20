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Tragično stradanje 44-godišnjeg muškarca kod vodopada Savica u Sloveniji potreslo je kibuc Jizreel u Izraelu. Sada je poznato da je poginuli Gil Hilel, suprug i otac troje dece, koji je stradao tokom porodičnog putovanja u Sloveniji.

Hilel je u nedelju izgubio život od posledica pada, dok je sa porodicom boravio na odmoru. Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova obavešteno je o tragediji, a odeljenje za Izraelce u inostranstvu i izraelski predstavnici u regionu pružaju pomoć porodici i učestvuju u organizovanju prenosa njegovog tela u Izrael, gde će biti sahranjen. Termin sahrane još nije objavljen.

Iz kibuca Jizreel saopštili su da su vest o njegovoj smrti primili sa šokom i velikom tugom.

"Gil je rođen i odrastao u mošavu Mihmoret, a u kibuc Jizreel došao je nakon što se oženio ženom koja je odrasla u kibucu i ovde je izgradio svoj dom. Članovi kibuca sa šokom i bolom primili su tešku vest i pružaju podršku široj porodici, prijateljima, deci i mladima", naveli su iz kibuca.

Foto: Privatna arhiva

Krenuo za sedmogodišnjim sinom nakon što je čuo vriske

Nesreća se dogodila tokom povratka četvoročlane porodice sa obilaska vodopada Savica u Sloveniji. Porodica se zaustavila na odmorištu sa stolom i klupama, kada se sedmogodišnje dete udaljilo od ostalih članova porodice.

Ubrzo su začuli njegove vriske.

Prema navodima Policijske uprave Kranj, 44-godišnji otac odmah je krenuo u pravcu iz kojeg su dopirali povici deteta, ali je tom prilikom pao u provaliju. Ispostavilo se da je i sedmogodišnjak prethodno pao niz strmu padinu.

Spasioci Gorske službe spasavanja Bohinj prvobitno su dobili poziv zbog "pada deteta u provaliju". Tek po dolasku na mesto nesreće utvrdili su da su pala i dete i njegov otac.

Spasioci su se spustili gotovo 60 metara do korita reke Savice, gde su pronašli obe osobe.

Gil Hilel zadobio je teške povrede i preminuo je na mestu nesreće. Njegov sedmogodišnji sin pronađen je teško povređen, ali živ. Helikopterom policijske vazduhoplovne jedinice prevezen je u Univerzitetski klinički centar Ljubljana.

Spasioci su telo stradalog oca uz pomoć užadi izvukli iz provalije i predali pogrebnoj službi.

"Juče su očigledno sve svoje veštine usmerili na to da spasu mladi život, dok za starijeg, nažalost, više nije bilo pomoći", naveli su spasioci iz Bohinja, izrazivši saučešće porodici.