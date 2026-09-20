Slušaj vest

U Iraku je danas počelo suđenje šestorici Francuza optuženih za pripadnost Islamskoj državi, dok je je član Vrhovnog sudskog saveta izjavio pred sudom da bi osumnjičeni mogli da budu osuđeni na smrtnu kaznu ukoliko budu proglašeni krivim za zločine počinjene protiv Iraka i iračkog naroda, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Dva izvora iz suda navela su da su se optuženi nalazili među 47 francuskih pritvorenika povezanih sa Islamskom državom, koji su prošle godine prebačeni iz zatvora na severoistoku Sirije u okviru šireg procesa premeštanja pod nadzorom američkih snaga i iračkih vlasti.

Ambasada Francuske u Bagdadu nije se za sada oglasila, ali su njeni predstavnici bili prisutni u sudnici Krivičnog suda u Bagdadu.

Šestorica muškaraca, kojima se sudi na osnovu iračkog zakona o borbi protiv terorizma, stigla su u sud u zatvorskom kombiju, u pratnji konvojasa pripadnicima iračkih specijalnih snaga. Oni su nosili žute zatvorske uniforme.

Predsedavajući sudija odložio je ročište za 5. oktobar kako bi advokatima odbrane omogućio vreme da prouče ceo predmet.

Abas al-Maliki, advokat kojeg je sud odredio da zastupa jednog od optuženih, rekao je za Rojters da se njegovom klijentu sudi po optužbama za pripadnost Islamskoj državi.