KAP RAZUMA U MORU RATNOG LUDILA Lider Jabloka odbio da bira između ponuđenih opcija, na listiću ispisao dve SNAŽNE PORUKE
- Ribakov je time sledio "plan B" Jabloka za izborne jedinice u kojima stranka nije uspela da kandiduje svoje predstavnike.
- Jabloko je jedina registrovana ruska stranka koja je otvoreno kritikovala rat, a njena federalna lista uklonjena je sa parlamentarnih izbora odlukom Vrhovnog suda.
Lider ruske liberalne stranke Jabloko Nikolaj Ribakov demonstrativno je učinio svoje glasačke listiće nevažećim na parlamentarnim izborima u Rusiji, ispisavši na njima antiratne poruke umesto da podrži kandidate drugih političkih stranaka.
Ribakov je na glasačkim listićima napisao "Za mir" i "Za sporazum o prekidu vatre", postupajući u skladu sa takozvanim "planom B" svoje stranke.
Takva mogućnost predviđena je izbornom strategijom Jabloka u izbornim jedinicama u kojima stranka nije uspela da kandiduje svoje predstavnike. Umesto glasanja za kandidate drugih partija, pristalicama je ostavljena mogućnost da ponište listić ispisivanjem političke poruke.
Na biračko mesto stigao sa jabukama
Ribakov je glasao ujutru 20. septembra u Viborgskom okrugu Sankt Peterburga, javio je dopisnik ruskog nezavisnog medija "Bumaga".
Na biračko mesto stigao je zajedno sa Aleksandrom Šišlovom i Dmitrijem Anisimovom, poslanicima prethodnog saziva zakonodavne skupštine Sankt Peterburga. Sva trojica su u rukama nosila jabuke, simbol stranke Jabloko, čije ime na ruskom znači "jabuka".
Ribakov nije podržao nijednu od ponuđenih stranačkih lista niti kandidate drugih partija, već je iskoristio glasanje da pošalje javnu poruku protiv nastavka rata u Ukrajini.
Jabloko ostao bez stranačke liste
Jabloko je jedina registrovana ruska politička stranka koja je tokom rata otvoreno zastupala antiratne stavove i pozivala na prekid vatre.
Stranka na ovim parlamentarnim izborima nije mogla da učestvuje sa svojom federalnom listom, nakon što ju je ruski Vrhovni sud uklonio sa glasačkog listića. Jabloko je ipak imao pojedinačne kandidate u delu izbornih jedinica.
Ribakovljev potez dogodio se poslednjeg dana prvih parlamentarnih izbora u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine. Prema prvim rezultatima, vladajuća Jedinstvena Rusija ubedljivo vodi, dok su protivnici rata tokom kampanje bili gotovo potpuno potisnuti iz izborne trke.
(Kurir.rs/repost.news)