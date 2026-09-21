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Vicepremijer Kine He Lifeng, vodeći kineski predstavnik za ekonomska i trgovinska pitanja u odnosima Kine i SAD, održao je u Njujorku ekonomske i trgovinske konsultacije sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom i trgovinskim predstavnikom Džejmisonom Grilom.

Vođene važnim konsenzusom koji su postigli lideri dve zemlje i uz poštovanje principa međusobnog poštovanja, mirne koegzistencije i zajedničke koristi kroz saradnju, obe strane su vodile iskrenu, dubinsku i konstruktivnu razmenu mišljenja o važnim ekonomskim i trgovinskim pitanjima od zajedničkog interesa.

Razgovarale su, između ostalog, o sprovođenju konsenzusa postignutih tokom prethodnih ekonomskih i trgovinskih pregovora, unapređenju bilateralne trgovine i investicija, kao i o pitanjima povezanima sa veštačkom inteligencijom.