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IZBORI U MEKLENBURG-ZAPADNOJ POMERANIJI I BERLINU

IZBORI U MEKLENBURG-ZAPADNOJ POMERANIJI I BERLINU

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Ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pobedila je na pokrajinskim izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, dok vladajuća konzervativna Hrišćanskodemokratska unija (CDU) nije uspela da obezbedi nijedno poslaničko mesto, što se partiji kancelara Fridriha Merca, dugo najvećoj stranci u posleratnoj Nemačkoj, nije desilo do sada ni na jednim izborima.

Dojče vele navodi da je, prema preliminarnim rezultatima koje je izborna komisija objavila rano jutros, AfD je u nedelju osvojio 38,2% glasova u toj pokrajini na severoistoku zemlje, nakon što je pre dva vikenda trijumfovao u Saksoniji-Anhalt, ali takođe bez osvajanja apsolutne većine.

Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), koju predvodi dosadašnja pokrajinska premijerka Manuela Švezig, osvojila je 35,5% podrške.

Tino Hrupala, kopredsednik AfD, čak i pre nego što su objavljeni prvi rezultati izlaznih anketa za javnu televizijsku mrežu ARD izjavio je da ta straka "jasno ima mandat da vlada" u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, pre nego što je dodao da će partija predložiti pregovore o koaliciji svim ostalim strankama.

Hrupala je takođe rekao da očekuje da će kancelar Fridrih Merc sada podneti ostavku.

- To bi zaista bilo olakšanje za ovu zemlju - rekao je.

1/15 Vidi galeriju Tino Hrupala, kopredsednik ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, CLEMENS BILAN/EPA

Socijalistička stranka Levica (6,5%) i partija Zeleni (5,7%) bile su jedine druge stranke koje su ušle u pokrajinski parlament.

Mercov CDU pretrpeo je katastrofalne gubitke, ne uspevši da obezbedi mesto u lokalnoj skupštini, pošto je ostao ispod cenzusa nakon osvajanja svega 4,9% glasova.

Ovo se nikada ranije nije desilo demohrišćanima ni na jednim pokrajinskim, saveznim ili evropskim izborima.

Prethodni najgori rezultat CDU na glasanjima za pokrajinske skupštine bilo je osvajanje 9% glasova u Bremenu 1951. godine.

Drugi loši rezultati CDU su daleko ispred jućerašnjeg debakla:

2020: 11,2% u Hamburgu

2024: 12,1% u Brandenburgu

2021: 13,3% u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji

1959: 14,8% u Bremenu

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc i Sep Miler, zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Populistički Savez Sara Vagenkneht (BSW), koji kombinuje levičarske poglede na ekonomiju, konzervativne na migracije i proruske u pogoledu spoljnopolitičkih inicijativa, takođe nije uspela da uđe u parlament Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, ovojivši 4,8% glasova.

Partija slobodnih demokrata (FDP), koja je orijentisana na poslovne teme, nije uspela da se vrati u pokrajinski parlament, obezbedivši samo 1,0% podrške.

AfD će stoga imati 32 mesta u novom parlamentu Meklenburg-Zapadne Pomeranije, dok će SPD imati 29 poslanika.

1/6 Vidi galeriju Leif Erik Holm - Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Levici i Zelenima prišaće po pet mandata.

Prethodna koalicija SPD-Levica više nema većinu, ali bi trostranački savez sa Zelenima imao komotnu većinu od 39 poslanika.

Sve tri stranke su isključile mogućnost formiranja koalicija s AfD.

Jedina nada za koaliciju ultradesnici bila je BSW čiji je vodeći pokrajinjski kandidat Peter Šabel novinskoj agenciji DPA kasno sinoć priznao da te stranje neće biti u novom sazivu parlamenta u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.

- Nismo uspeli - kazao je Šabel, samo nekoliko sati nakon što je rekao da je stranka "veoma uverena" da ulazi u parlament.

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