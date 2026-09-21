Slušaj vest

Ultradesničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pobedila je na pokrajinskim izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, dok vladajuća konzervativna Hrišćanskodemokratska unija (CDU) nije uspela da obezbedi nijedno poslaničko mesto, što se partiji kancelara Fridriha Merca, dugo najvećoj stranci u posleratnoj Nemačkoj, nije desilo do sada ni na jednim izborima.

Dojče vele navodi da je, prema preliminarnim rezultatima koje je izborna komisija objavila rano jutros, AfD je u nedelju osvojio 38,2% glasova u toj pokrajini na severoistoku zemlje, nakon što je pre dva vikenda trijumfovao u Saksoniji-Anhalt, ali takođe bez osvajanja apsolutne većine.

Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), koju predvodi dosadašnja pokrajinska premijerka Manuela Švezig, osvojila je 35,5% podrške.

Tino Hrupala, kopredsednik AfD, čak i pre nego što su objavljeni prvi rezultati izlaznih anketa za javnu televizijsku mrežu ARD izjavio je da ta straka "jasno ima mandat da vlada" u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji,  pre nego što je dodao da će partija predložiti pregovore  o koaliciji svim ostalim strankama.

Hrupala je takođe rekao da očekuje da će kancelar Fridrih Merc sada podneti ostavku.

- To bi zaista bilo olakšanje za ovu zemlju - rekao je.

Tino Hrupala, kopredsednik ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, CLEMENS BILAN/EPA

Socijalistička stranka Levica (6,5%) i partija Zeleni (5,7%) bile su jedine druge stranke koje su ušle u pokrajinski parlament.

Mercov CDU pretrpeo je katastrofalne gubitke, ne uspevši da obezbedi mesto u lokalnoj skupštini, pošto je ostao ispod cenzusa nakon osvajanja svega 4,9% glasova.

Ovo se nikada ranije nije desilo demohrišćanima ni na jednim pokrajinskim, saveznim ili evropskim izborima.

Prethodni najgori rezultat CDU na glasanjima za pokrajinske skupštine bilo je osvajanje 9% glasova u Bremenu 1951. godine.

Drugi loši rezultati CDU su daleko ispred jućerašnjeg debakla:

2020: 11,2% u Hamburgu
2024: 12,1% u Brandenburgu
2021: 13,3% u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji
1959: 14,8% u Bremenu

Nemački kancelar Fridrih Merc i Sep Miler, zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Populistički Savez Sara Vagenkneht (BSW), koji kombinuje levičarske poglede na ekonomiju, konzervativne na migracije i proruske u pogoledu spoljnopolitičkih inicijativa, takođe nije uspela da uđe u parlament Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, ovojivši 4,8% glasova.

Partija slobodnih demokrata (FDP), koja je orijentisana na poslovne teme, nije uspela da se vrati u pokrajinski parlament, obezbedivši samo 1,0% podrške.

AfD će stoga imati 32 mesta u novom parlamentu Meklenburg-Zapadne Pomeranije, dok će SPD imati 29 poslanika.

Leif Erik Holm - Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Levici i Zelenima prišaće po pet mandata.

Prethodna koalicija SPD-Levica više nema većinu, ali bi trostranački savez sa Zelenima imao komotnu većinu od 39 poslanika.

Sve tri stranke su isključile mogućnost formiranja koalicija s AfD.

Jedina nada za koaliciju ultradesnici bila je BSW čiji je vodeći pokrajinjski kandidat Peter Šabel novinskoj agenciji DPA kasno sinoć priznao da te stranje neće biti u novom sazivu parlamenta u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.

- Nismo uspeli - kazao je Šabel, samo nekoliko sati nakon što je rekao da je stranka "veoma uverena" da ulazi u parlament.

Uskoro opširnije...

(Kurir.rs/Deutsche Welle/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaPRVA IZJAVA NAKON POBEDE Alis Vajdel ima brutalnu poruku za Merca nakon izbornog debakla
Alis Vajdel AFD Nemčka (6).jpg
Planeta"U BERLINU SU LJUBAV I PRAVDA POBEDILE MRŽNJU!" Oglasila se Elif Eralp posle velike pobede Levice: "Ova poruka ide u svet"
Elif Eralp, vodeća kandidatkinja (Spitzenkandidatin) berlinske Levice (Die Linke) na izborima za Predstavnički dom Berlina.
PlanetaPRVO OBRAĆANJE FRIDRIHA MERCA Kancelar se oglasio nakon neuspeha na pokrajinskim izborima, pa oktrio da li sprema OSTAVKU
Kancelar Nemačke Fridrih Merc u Davosu.
PlanetaPRVI REZULTATI IZBORA U NEMAČKOJ! Desnica POČISTILA na istoku, Levica šokirala Berlin, a Mercova stranka na RUBU CENZUSA - istorijski poraz!
merz widel01 EPA Clemens Bilan.jpg