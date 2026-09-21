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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je dogovorio sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Njujorku.

Sastanak će verovatno biti održan na marginama Generalne skupštine UN, a Zelenski je susret najavio putem društvene mreže X, nakon telefonskog razgovora dvojice lidera.

- Bio je ovo važan razgovor i uspeli smo da razgovaramo o mnogim stvarima. Ovaj sastanak bi mogao mnogo da promeni. Postoji diplomatski zamah - napisao je Zelenski.

On se zahvalio Trampu na nedavnoj poseti Kijevu američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, rekavši da su razgovori obuhvatili ključna pitanja i omogućili dvojici zvaničnika Bele kuće da iz prve ruke sagledaju situaciju u Ukrajini.

- Mir je prioritet broj jedan. Postoje ideje u vezi sa koracima za deeskalaciju i fundamentalnim bezbednosnim pitanjima - energetikom, hranom i zaštitom života ljudi. Sarađujemo s američkim timom i spremni smo da preduzmemo zaista ozbiljne korake - poručio je Zelenski.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Predsednik ukrajine je takođe zahvalio Trampu na potpisivanju Zakona Lindzija O. Grejama o sankcijama Rusiji i Iranu iz 2026. godine, nazvanog po pokojnom republikanskom senatoru koji ga je promovisao, a koji proširuje sankcije i druga ograničenja usmerena na Rusiju i odobrava nove tarife zemljama koje kupuju ruske energente.

Zakon, koji je Tramp potpisao 18. septembra, daje predsedniku SAD ovlašćenje da uvede carine do 100% prema pet najvećih kupaca ruske nafte i prirodnog gasa, kao i prema pet zemalja koje pomažu Moskvi da izbegne sankcije u oblasti energetike.

- Svi se slažemo: mora biti mira - zaključio je Zelenski.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Planirani sastanak u Njujorku dolazi usred obnovljenih diplomatskih napora koje je pokrenuo Vašington, a čiji je cilj okončanje rata koji Rusija vodi u Ukrajini.