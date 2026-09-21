ZELENSKI DOGOVORIO SASTANAK SA TRAMPOM KOJI BI "MOGAO MNOGO DA PROMENI"! Susret predsednika Ukrajine i SAD biće održan u Njujorku; Postoji diplomatski zamah
- Zelenski je dogovorio sastanak sa Trampom u Njujorku, verovatno na marginama Generalne skupštine UN, nakon telefonskog razgovora dvojice lidera.
- Ukrajinski predsednik kaže da bi susret 'mogao mnogo da promeni' i da postoji diplomatski zamah oko mira i deeskalacije.
- Zelenski je zahvalio Trampu na poseti američkih izaslanika Kijevu i na potpisivanju zakona koji proširuje sankcije Rusiji.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je dogovorio sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Njujorku.
Sastanak će verovatno biti održan na marginama Generalne skupštine UN, a Zelenski je susret najavio putem društvene mreže X, nakon telefonskog razgovora dvojice lidera.
- Bio je ovo važan razgovor i uspeli smo da razgovaramo o mnogim stvarima. Ovaj sastanak bi mogao mnogo da promeni. Postoji diplomatski zamah - napisao je Zelenski.
On se zahvalio Trampu na nedavnoj poseti Kijevu američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, rekavši da su razgovori obuhvatili ključna pitanja i omogućili dvojici zvaničnika Bele kuće da iz prve ruke sagledaju situaciju u Ukrajini.
- Mir je prioritet broj jedan. Postoje ideje u vezi sa koracima za deeskalaciju i fundamentalnim bezbednosnim pitanjima - energetikom, hranom i zaštitom života ljudi. Sarađujemo s američkim timom i spremni smo da preduzmemo zaista ozbiljne korake - poručio je Zelenski.
Predsednik ukrajine je takođe zahvalio Trampu na potpisivanju Zakona Lindzija O. Grejama o sankcijama Rusiji i Iranu iz 2026. godine, nazvanog po pokojnom republikanskom senatoru koji ga je promovisao, a koji proširuje sankcije i druga ograničenja usmerena na Rusiju i odobrava nove tarife zemljama koje kupuju ruske energente.
Zakon, koji je Tramp potpisao 18. septembra, daje predsedniku SAD ovlašćenje da uvede carine do 100% prema pet najvećih kupaca ruske nafte i prirodnog gasa, kao i prema pet zemalja koje pomažu Moskvi da izbegne sankcije u oblasti energetike.
- Svi se slažemo: mora biti mira - zaključio je Zelenski.
Planirani sastanak u Njujorku dolazi usred obnovljenih diplomatskih napora koje je pokrenuo Vašington, a čiji je cilj okončanje rata koji Rusija vodi u Ukrajini.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)