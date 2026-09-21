Slušaj vest

Japan se suočava sa ozbiljnim vremenskim nepogodama nakon što je moćni tajfun Dudžuan, 25. ovosezonska oluja, počeo da se kreće ka istočnoj obali zemlje.

Vlasti su podigle vanredna upozorenja na najviši nivo u nekoliko regiona, dok se građani pozivaju na maksimalan oprez zbog opasnosti od rekordnih padavina, poplava i klizišta.

1/10 Vidi galeriju Tajfun Dujuan približava se Japanu Foto: FRANCK ROBICHON/EPA

Vlasti su izdale maksimalni, peti stepen upozorenja za grad Ošimu i ostrva Izu, južno od prefekture Tokio, čime je obuhvaćeno svih 1.901 domaćinstvo i 3.020 stanovnika, piše BBC.

Upozorenja za evakuaciju

Istovremeno, retko upozorenje na evakuaciju poslato je direktno na telefone građana u prefekturi Tokio, nalažući starijim osobama u okrugu Meguro da se sklone na bezbedno po školama.

U Meguru je na snazi četvrti nivo upozorenja (drugi najviši za klizišta i poplave), dok u centralnom Tokiju važi treći nivo.

Japanska premijerka Sanae Takaiči javno je pozvala građane da hitno poslušaju naređenja i upozorenja o evakuaciji.

U prefekturi Čiba, gde se takođe očekuje prolazak tajfuna, zabeleženi su prvi incidenti i prekidi saobraćaja usled poplavljenih puteva, a lokalni mediji prenose da je jedna žena u četrdesetim godinama zadobila lakše povrede u klizištu u gradu Sodegaura.

Nabujala reka u Tokiju

Stanovnik Tokija prati porast nivoa reke Meguro, koja je tokom snažne oluje znatno nabujala, dok vlasti upozoravaju građane na evakuaciju.

Ekstremne padavine i vetar do 200 km/h

Meteorolozi upozoravaju da tajfun donosi opasne količine padavina koje bi mogle da obore rekorde. Očekuje se da će Dujuan doneti do 350 mm kiše u regionu Tokai, oko 300 mm u regionu Kanto i na ostrvima Izu, kao i do 200 mm u regionu Tohoku.

Snažan vetar dostiže stalnu brzinu od 126 km/h, uz razorne udare koji idu do 200 km/h. Oluja je pogodila zemlju tokom petodnevnih praznika, dodatno otežavajući situaciju na terenu, a najgori udari očekuju se u narednih nekoliko sati.

Otkazano 500 letova, obustavljeni brzi vozovi i otkazani koncerti

Saobraćajna infrastruktura ozbiljno je pogođena nepogodama. Na tokijskim aerodromima Haneda i Narita otkazano je gotovo 500 letova.

Pored avio-saobraćaja, obustavljen je rad pojedinih brzih vozova na liniji Tokaido, a operater JR apeluje na oprez zbog velikih gužvi na peronima i kod Shinkansen kapija.

Kao meru predostrožnosti, otkazani su brojni javni događaji. Koncerti planirani u okviru muzičkog festivala Rock in Japan u Čibi su otkazani, a skraćen je i program video-igara Tokyo Game Show.

Uticaj na Azijske igre

Oluja se poklopila sa održavanjem Azijskih igara, koje su zvanično otvorene tokom vikenda u Nagoji i široj prefekturi Aiči. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, konjički sportski događaj predviđen za ponedeljak odložen je za utorak.

Šef misije Japan za Igre, Kosei Inoue, izjavio je da se redovno održavaju sastanci sa Japanskim olimpijskim komitetom kako bi se osigurala maksimalna spremnost i bezbednost učesnika.

Oko 4.000 učesnika smešteno je na kruzeru "Kosta Serena", koji će morati da bude premešten ukoliko se oluja direktno obruši na to područje.

Premijerka Takaiči otkazala put u SAD

U svetlu novonastale situacije, premijerka Sanae Takaiči odložila je svoj polazak u Sjedinjene Američke Države.