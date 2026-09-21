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Elif Eralp, kandidatkinja stranke Levica za gradonačelnicu Berlina, mogla bi da postane prva državljanka Nemačke imigrantskog porekla koja je izabrana na čelo glavnog grada najmoćnije članice Evropske unije.

U nedelju su održani pokrajinski izbori za parlamente Meklenburg-Zapadne Pomeranije i Berlina, glavnog grada koji na zakonodavnom ima status pokrajine.

Hrišćanskodemokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca doživela je katastrofu u pokrajini na severoistoku Nemačke i prvi put u istoriji stranke nije prošla cenzus na nekim izborima, dok su u Berlinu izgubili čelnu poziciju sa prethodnog glasanja iz 2023.

Stranka Levica je u prestonici, prema preliminarnim rezultatima, trijumfovala sa 25,7% podrške, dok je Mercovoj partiji pripalo drugo mesto sa 18,8% glasova.

Iza njih su Alternativa za Nemačku (AfD) sa 16,3%, Zeleni sa 14,3%, Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) sa 12,1%, a proruski Savez Sara Vagenkneht (BSW) je i ovde, kao i u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, ostao ispod cenzusa sa 4,7% podrške.

Od ukupno 158 mesta u berlinskom parlamentu Levica bi trebalo da ima 47 poslanika, CDU 34, a AfD 29, što je skoro duplo u odnosu na njihov rezultat iz prethodnog saziva.

Zelenima je pripalo 26, a SPD 22 mandata, pa su prema Špiglu moguće većinske koalicije Levica-Zeleni-SPD s ukupno 95 poslanika ili CDU-Zeleni-SPD sa 82 poslanika.

Pobednički govor i na turskom

Eralp, kandidatkinja Levice za gradonačelnicu Berlina, proslavila je pobedu "ljubavi i pravde nad mržnjom".

- Počevši od danas, zajedno menjamo Berlin i činimo ga boljim mestom - kazala je Eralp, koja se nada da će postati prva berlinska gradonačelnica koja je imigrantskog porekla.

Eralp je rođena u Minhenu 1981. godine u porodici doseljenika iz Turske.

1/12 Vidi galeriju Elif Eralp, kandidatkinja nemačke stranke Levica za gradonačelnicu Berlina Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Iako je njen pobednički govor bio uglavnom na nemačkom jeziku, tokom svog obraćanja je uzviknula i "Ispisali smo istoriju, prijatelji" na turskom.

Tajms od Izrael navodi da je prošlog novembra nemačka stranka Levica poslala delegaciju u Njujork da prouči uspešnu kampanju Zohrana Mamdanija, američkog demokrate koji je nakon prošlogodišnjih izbora postao prvi musliman na čelu Velike jabuke.

Inspirisana njegovim pristupom, Levica je pokrenula kampanju na berlinskim ulicama, u velikoj meri usmerenu na pitanje stanovanja i pristupačnosti stanova.

Sada Eralp ima velike šanse da postane gradonačelnica Berlina, ali to ne bi bila jedina paralela sa Mamdanijem.

Duboko zategnut odnos sa jevrejskom zajednicom

Baš kao i u Njujorku, odnos između političke levice i jevrejske populacije Berlina - najveće u Nemačkoj, sa procenjenih 30.000 do 50.000 Jevreja - duboko je zategnut.

1/9 Vidi galeriju Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika Njujorka Foto: SARAH YENESEL/EPA

Tenzije su se naglo pogoršale krajem avgusta nakon kontroverznog nastupa repera Dahabfleksa na skupu Levice u berlinskom okrugu Nojkeln.

Njegova pesma „Zaustavite genocid“ sadržala je tekstove poput "Jala, jala intifada", "Smrt IDF" (Izraelskim odbrambenim snagama)“ i "Intifada kao NFLP", što je skraćenica na Narodni front za oslobođenje Palestine, koji je označen kao teroristička organizacija.

U debati o antisemitizmu koja je usledila unutar stranke Levica, Eralp je pokušala da obuzda negativne posledice, osudila je nastup repera, poručivši da se ona "jasno zalaže za zaštitu jevrejskog života i protiv svakog oblika antisemitizma".

Takođe je odgovornost prebacila na okružni ogranak stranke u Nojkelnu, koji je pozvao muzičara.

Jozef Šuster, predsednik Centralnog saveta Jevreja u Nemačkoj, odbacio je izjavu Eralp kao "puste reči".

1/15 Vidi galeriju Slavlje pristalica Zohrana Mamdanija, novog gradonačelnika Njujorka Foto: SARAH YENESEL/EPA

On je poručio da njen pokušaj da se distancira ne bi imao kredibilitet ako "ne uslede nikakve akcije".

Centralni savet sa sedištem u Berlinu predstavlja oko 90.000 članova jevrejske zajednice širom zemlje i glavna je krovna organizacija za jevrejske institucije u Nemačkoj.

Šuster je rekao da se berlinskom ogranku stranke Levica "ne može poveriti odgovornost za vladu", dodajući da je incident u Nojkelnu "šokantan", ali "nažalost nije iznenađujući s obzirom na usmerenje stranke".

Eralp kao snažan protivnik antisemitizma

U međuvremenu, Eralp je pokušala da se predstavi kao snažan protivnik antisemitizma.

1/6 Vidi galeriju Protest protiv Alternative za Nemačku (AfD) u Berlinu Foto: Stefan Boness/Ipon / Sipa Press / Profimedia

Nedavno je predstavila detaljan plan od pet tačaka za zaštitu i promociju jevrejskog življa, rekavši da je bila jedini kandidat za gradonačelnika na berlinskim izborima koji je učinio tako nešto.

Jevrejska zajednica Berlina ima oko 12.000 registrovanih članova.

Njen predsednik Gideon Jofe odbacio je dokument kao "beskoristan" i "kukavički", kritikujući ga što ne pominje antisemitizam među muslimanima, za koji je rekao da predstavlja najveću pretnju jevrejskom životu u Berlinu.