TINEJDŽERI IZGINULI ZBOG TIKTOK IZAZOVA! Ugasio svetla, a onda DAO PUN GAS: Oglasila se utučena majka: "Otišao je po sok i nikada se NIJE VRATIO" (FOTO)
- Dva mladića od 18 i 19 godina poginula su u teškoj nesreći u rumunskom okrugu Prahova, dok je treći putnik lakše povređen.
- Prema navodima, vozač je tokom noćne vožnje ugasio farove zbog TikTok izazova, izgubio kontrolu i automobil je udario u drvo.
- Policija je pokrenula postupak zbog ubistva iz nehata, a meštani tvrde da su na toj deonici česte brze vožnje i trke.
Dva mladića, starosti 18 i 19 godina, poginula su u teškoj saobraćajnoj nesreći u rumunskom okrugu Prahova.
Tragedija se dogodila nakon što je vozač, navodno zbog TikTok izazova, isključio farove automobila tokom noćne vožnje. Treći mladić, koji se nalazio na zadnjem sedištu, preživeo je sa lakšim povredama, prenose rumunski mediji.
Automobil u kojem su se nalazila tri mladića kretao se putem DJ 140 u opštini Pučeni Mari. U jednoj krivini, osamnaestogodišnji vozač, koji je nedavno položio vozački ispit, izgubio je kontrolu nad vozilom.
Automobil je sleteo sa puta i snažno udario u drvo. Devetnaestogodišnji suvozač, Mihai, poginuo je na licu mesta. Vozač, Andrej, prebačen je u bolnicu, ali je tamo preminuo nekoliko sati kasnije.
Svedočenje preživelog
Jedini preživeli putnik ispričao je policiji šta se dešavalo u trenucima koji su prethodili nesreći.
- Išli smo u park. Vozili smo se, a moj drug - onaj koji je prvi poginuo - našalio se da želi da me uplaši, pa je predložio da ugasimo svetla... Ugasio ih je na oko dve sekunde, zatim ih ponovo upalio i ubrzao, iako smo bili veoma blizu krivine. I baš tada, usred krivine, dodao je gas - ispričao je mladić. On smatra da je poslednja reakcija vozača bila kobna.
- Da nije naglo trzao volan, završili bismo u kukuruzištu, a to bi bilo bolje. Skrenuo je levo i direktno smo udarili u drvo”, rekao je on.
"Otišao je po sok i nikada se nije vratio"
Nakon nesreće, preživeli je izašao na put i pokušao da zaustavi automobile u prolazu. Njegova majka kaže da su prva dva vozila jednostavno prošla pored njih. Tek se treći automobil zaustavio, a vozač je pozvao hitnu pomoć. Za Mihaija i Andreja bilo je prekasno.
- Moj sin je sedeo iza vozača. Nije bio vezan pojasom; mislim da ga je sam Bog čuvao. Bog je intervenisao - rekla je majka preživelog mladića. Majka devetnaestogodišnjeg putnika slomljena je zbog ovog gubitka.
- Otišao je da kupi sok i nikada se nije vratio. Bio je divan, dobrodušan mladić. Pretpostavljam da ga je zato Bog uzeo – da bude anđeo. Bio je odličan učenik, veoma vaspitan i učtiv - rekla je ona.
Trke i strah meštana
Očevici potvrđuju da je uzrok nesreće bila velika brzina.
- Rekli su da je vozio brzinom od 120 kilometara na sat - izjavio je jedan maloletni svedok.
Drugi je dodao da je prekoračenje brzine česta pojava na toj deonici puta.
- Ljudi voze prilično brzo; jednom je automobil projurio pored mene... I motociklisti ovde jure... Ponekad i 150 kilometara na sat - rekao je on.
Stanovnici okolnih naselja kažu da strahuju od vozača koji taj put koriste za trke.
- Da je neko sinoć ovde vozio bicikl, odmah bi poginuo. I mi bismo poginuli, jer ovde stalno šetamo - rekao je jedan meštanin.
Policija je pokrenula krivični postupak zbog krivičnog dela ubistva iz nehata kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Podaci iz prošle godine pokazuju da je na rumunskim putevima život izgubilo skoro 1.300 ljudi, dok je više od 3.000 teško povređeno.
(Kurir.rs/Index)