KADIROV NADMAŠIO SAMOG SEBE NA IZBORIMA! Osvojio 99,85% glasova, rivali poslužili kao DEKORACIJA - apsolutni trijumf lidera Čečenije, Kremlj trlja ruke!
- Na listiću su bila još dva kandidata, ali su zajedno dobili samo 0,05 odsto glasova.
- Kadirov je tako nadmašio rezultate iz 2016. i 2021. godine, kada je osvajao 94,8 i 99,7 odsto glasova.
Čečenski lider Ramzan Kadirov uspeo je da nadmaši samog sebe na regionalnim izborima, osvojivši 99,85 odsto glasova nakon što su prebrojani svi glasački listići, izveštava nezavisni ruski portal Meduza sa sedištem u Letoniji, pozivajući se na podatke Centralne izborne komisije koje je objavila agencija TASS ruskog režima.
Kadirov, poznat po brutalnom suzbijanju bilo kakvih opozicionih glasova i potpunoj lojalnosti Kremlju, time je potvrdio svoju nespornu "popularnost" na glasanju koje se u Rusiji sprovodi pod strogom kontrolom vlade.
Zvanična statistika pokazuje zanimljiv uzlazni trend: 2016. godine Kadirov je navodno dobio 94,8 odsto glasova, 2021. se popeo na 99,7 odsto, dok je ove godine podigao letvicu na gotovo matematički nemogućih sto odsto.
Protivnici su dobili po nula celih nula pet odsto
Da bi farsa imala barem privid izbornog procesa, na glasačkom listiću su se pored Kadirova pojavila još dva kandidata. Reč je o Ismailu Denilhanovu iz stranke Pravedna Rusija, inače predsedniku Javne komore Čečenije, i komunisti Halidu Nakajevu, poslaniku čečenskog parlamenta.
Prema podacima izborne komisije, obojica su uspeli da sakupe tačno 0,05 odsto glasova, čime su ispunili svoju ulogu statista u novom Kadirovljevom "trijumfu".
Pored Čečenije, izbori za gubernatore održani su u još sedam ruskih regiona, a u svima su ubedljivo predvodili aktuelni zvaničnici koje podržava režim u Moskvi.
Pobeđuju samo provereni kadrovi Kremlja
Tako je Artjom Zdunov u Mordoviji osvojio 78,74 odsto glasova, dok je Vladislav Hovalig u Republici Tuva zabeležio čak 90,95 odsto podrške.
U Belgorodskoj oblasti, koja je odmah uz granicu sa Ukrajinom, Aleksandar Šuvajev vodi sa 65,97 odsto, a Jegor Kovaljčuk u susednoj Brijanskoj oblasti sa 68,03 odsto glasova.
Sličan scenario bez ikakvih iznenađenja zabeležen je i u drugim regionima: Vitalij Koroljov je osvojio 69,8 odsto u Tverskoj oblasti, Oleg Meljničenko 70,92 odsto u Penzenskoj oblasti, dok je Aleksej Ruski zabeležio 76,65 odsto glasova u Uljanovskoj oblasti.
(Kurir.rs/Index)