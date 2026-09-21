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Na kameri je zabeležen zastrašujući trenutak u kom se masivni teretni brod silovito zabio u ribarski brod u blizini Singapura.

Dramatični snimak prikazuje kako teretnjak dužine 228 metara, koji plovi pod zastavom Paname, skreće s kursa i udara u znatno manje plovilo. Na snimku se vidi kako se ogromni brod za rasuti teret s leđa približava ribarskom čamcu.

Drama na moru

Prestravljeni ribari viču sekunde pre snažnog udara koji je nagnuo njihov brod na bok i potopio deo palube. Po površini mora rasute su krhotine, dok pojedini članovi posade daju sve od sebe da ostanu na površini.

Snimak iz drugog ugla prikazuje ribare koji se očajnički drže za ogradu dok se brod opasno naginje, gotovo vertikalno.

Plovilo je ostalo nagnuto pod uglom od 45 stepeni, teško oštećeno i na ivici potapanja. Za sada nije poznato da li je ribarski brod uspeo da stigne do obale ili je završio na dnu.

Ogromna razlika u veličini i predstojeća istraga

Ova teška pomorska nesreća dogodila se u nedelju u Singapurskom tesnacu, jednoj od najprometnijih pomorskih ruta na svetu.

Razlika u veličini plovila je zapanjujuća - teretni brod dug je 228 metara i ima kapacitet veći od 82.000 tona, dok je ribarski brod dug svega 49 metara.

Zvaničnih informacija o stradalima i povređenima još uvek nema, a Pomorska i lučka uprava Singapura tek treba da se oglasi saopštenjem.

Uzrok sudara i krivica učesnika biće utvrđeni daljom instagom, tokom koje će istražitelji detaljno analizirati navigacione zapise, podatke o kretanju brodova i izjave posade.