IZVEŠTAČ SKAJ NJUZA IZ MKOSKVE O GLASANJU ZA DRŽAVNU DUMU

IZVEŠTAČ SKAJ NJUZA IZ MKOSKVE O GLASANJU ZA DRŽAVNU DUMU

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Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji potvrđuju da će stranka Jedinstvena Rusija predsednika Vladimira Putina odneti, prema očekivanjima, veoma laku pobedu nakom strogo kontrolisanog izbornog procesa.

To je objavio Skaj njuz, citirajući vest ruske državne agencije RIA novosti da je "Jedinstvena Rusija je obezbedila rekordan broj mesta u Državnoj dumi u celokupnoj istoriji učešća te stranke na parlamentarnim izborima".

Jedinstvena Rusija je, po preliminarnim rezultatima, osvojila 57,83% podrške na 90 odsto prebrojanih glasova.

Izbori i u ukrajinskim oblastima

Britanska televizija navodi da su izbori organitzovani praktično bez ikakvog ozbiljnog otpora Putinu, uključujući glasanje u delovima četiri okupirane ukrajinske oblasti koje Rusija ne kontroliše u potpunosti.

To glasanje je Kijev nazvao nezakonitim, a EU je poručila da je u pitanju "očigledno kršenje međunarodnog prava“.

Evo kako su prošle druge stranke, koje u Dumi uvek glasaju zajedno sa Putinovom partijom:

- Komunistička partija Ruske Federacije - 13,81%

- Liberalno-demokratska partija Rusije - 8,98%

- stranka Novi ljudi - 7,96%

1/14 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Rusiji, prvi od početka rata u Ukrajini Foto: AP

Za stranku Pravedna Rusija, koja takođe spada u pomenutu grupu podrške Kremlju, državni mediju su naveli da ima "dobre šanse" da osvoji 5% glasova.

Skok sa 310 na 355 poslanika

Tas je preneo izjavu Ele Pamfilove, predsednice Centralne izborne komisije Rusije, da je izlaznost birača bila 59,32% i da će konačni rezultati biti objavljeni 25. septembra.

Ona je dodala da se očekuje da će Putinova stranka osvojiti 355 mesta.

Ranije je Jedinstvena Rusija imala 310 mesta, a bilo joj je potrebno najmanje 300 poslanika da bi zadržala dvotrećinsku većinu koja joj omogućava da sprovedi ustavne promene bez podrške drugih stranaka.

1/21 Vidi galeriju Rusija izbori glasanje izbori u Rusiji Foto: Dmitri Lovetsky/AP, Alexander Zemlianichenko/AP

Uspešan test podrške

Ajvor Benet, izveštač Skaj njuza iz Moskve, pre izbora je naveo da je Putin ovo glasanje predstavio kao test podrške ratu koji vodi u Ukrajini.

On je nakon trodnevnih izbora zaključio da će Putin sada moći da kaže da cela Rusija podržava njegovu invaziju na susednu zemlju.

EU je izbore nazvala „lažnim“, dok su analitičari ukazivali na izveštaje o "kršenjima izbornih pravila velikih razmera" i navode o manipulaciji biračima.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

- Nije bilo potrebno vaditi listiće iz čaja (predviđati budućnost) da bi se shvatilo šta će se desiti... još jedna velika pobeda vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, a koja sebe ove godine naziva Putinovom strankom - kazao je Benet.

On je rekao je da "zgodan" podsticaj od poslednjeg glasanja to što je ovog puta osvojeno više nego što je ta stranka imala na prošlim izborima 2021.

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- Dakle, navodno to znači da su Rusi još zadovoljniji načinom na koji se njihova zemlja trenutno vodi, uprkos činjenici da su četiri i po godine u ratu koji još uvek ne pokazuje naznake kada će biti okončan - naveo je Benet.

On je dodao da bilo kakvo kritikovanje ovih izbora, a bilo ih je dosta, neće smetati Putinu.