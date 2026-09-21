Veteran iz Ukrajine i Irana završio na Floridi

Veteran iz Ukrajine i Irana završio na Floridi

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Posada broda za sportski ribolov nadomak obale Floride imala je neobičan ulov ove subote.

Umesto ribe, iz mora su izvukli američku vojnu bespilotnu letelicu, za koju se pretpostavlja da je replika iranskog drona "Šahed-136", prenosi Si-En-En (CNN).

Kompanija "Hot Spots Charters" iz Pensakole objavila je na Fejsbuku fotografije drona zajedno sa ulovljenom ribom.

- Sjajnih šest sati sa ovom ekipom! Ako neko traži svoj dron, molimo vas da kontaktirate "Hot Spots" - napisao je kapetan Danijel Arseno. Na drugoj fotografiji vidi se kako dron zauzima čitav pramac broda.

Potvrda iz vazduhoplovne baze američke vojske

Letelica je pronađena u blizini vazduhoplovne baze "Eglin", gde je stacionirana 96. eskadrila za testiranje Ratnog vazduhoplovstva SAD. Portparol baze potvrdio je za portal "The War Zone" da im nedostaje jedna letelica iz inventara.

- Mogu da potvrdim da smo sprovodili testiranje tokom kojeg se letelica srušila - rekao je portparol. Baza "Eglin" nije precizirala o kom modelu je reč, a Si-En-En je zatražio komentar od njih.

Replika iranskog "Šaheda"

Pretpostavlja se da je pronađena letelica model FLM 136, američka kopija iranskog drona "Šahed-136", koji se široko koristi u ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Različite verzije "Šaheda" su oružje koje ruske snage najčešće koriste za napade na ciljeve širom Ukrajine.

Ratno vazduhoplovstvo SAD je krajem prošle godine objavilo da je razvilo sopstvenu verziju pod nazivom LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System – jeftin bespilotni borbeni sistem za napad).

Ove dronove proizvodi kompanija "Spektreworks" iz Arizone; dugački su 2,9 metara, imaju raspon krila od 2,5 metara i teže približno 32 kilograma. Početkom marta, Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da se dronovi LUCAS koriste u sukobima sa Iranom kao "sredstvo za odmazdu američke proizvodnje".

Izvlačenje i reakcije na društvenim mrežama

Kapetan Arseno je za Si-En-En izjavio da je na dron naišao slučajno. "Bili smo na otvorenom moru i videli ga kako pluta", rekao je on. Na objavljenim fotografijama vidi se da letelici nedostaju prednji deo i zadnji propeler.

Kompanija "Hot Spots Charters" kasnije je objavila da je vojska preuzela letelicu.

- Stigli su crni terenci i pokupili svoj dron; sve je pod kontrolom - navodi se u objavi. Ovaj ulov je takođe izazvao šaljive komentare na društvenim mrežama. "Dobra borba, ali su previše koščati i imaju ukus avionskog goriva", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Zar ne bi trebalo odmah da se vrate u more?"