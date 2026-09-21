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Troje južnokorejskih vojnika ranjeno je danas u eksploziji nepoznatog uzroka u zapadnom delu demilitarizovane zone između Severne Koreje i Južne Koreje, saopštio je Združeni generalštab južnokorejske vojske, prenosi Rojters.

Incident se dogodio tokom redovnih operativnih aktivnosti južno od vojne demarkacione linije, unutar demilitarizovane zone.

Dvojica vojnika hitno su helikopterom prevezena u bolnicu, dok je za trećeg organizovan kopneni prevoz do lokacije sa koje će takođe biti evakuisan helikopterom. Vojska nije saopštila težinu njihovih povreda.

Južnokorejski mediji naveli su da je eksploziju najverovatnije izazvala mina.

Demilitarizovana zona razdvaja dve Koreje od 1953. godine

Demilitarizovana zona razdvaja dve Koreje od završetka Korejskog rata 1953. godine, koji je okončan primirjem, a ne mirovnim sporazumom. Mine i druge eksplozivne naprave predstavljaju stalnu opasnost za vojnike i civile u toj oblasti.

Severnokorejske snage su od marta intenzivirale utvrđivanje područja uz granicu, uključujući postavljanje mina i izgradnju ograda.

1/9 Vidi galeriju Demilitarizovana zona na granici između Južne i Severne Koreje Foto: Titti Soldati / Alamy / Profimedia, EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia, Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Južnokorejski poslanik Ju Jong-von upozorio je početkom septembra da su minska polja i drugi objekti koje je postavila Severna Koreja na šest lokacija u zapadnom delu demilitarizovane zone prešli vojnu demarkacionu liniju za oko 10 do 15 metara.