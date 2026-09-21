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Majka Mladića Metjua Kolade (29) iz Njujorka, nedeljama je iščekivala bilo kakav znak života, a onda je saznala zastrašujuću istinu. Radnik službe za suzbijanje štetočina pronašao je ostatke ovog mladića u dimnjaku jedne škole.

Njegova majka Sofija Vud sada traži odgovore na pitanje zašto i kako je njen sin stradao.

Metju Kolada sa majkom Foto: Facebook

Kolada je nestao 10. maja ove godine, na Dan majki. Planirao je da se sastane sa svojom majkom, ali se nije javljao.

- Poslala sam mu poruku. Bila sam iznervirana, na kraju krajeva, zašto bih mu ja slala poruku na Dan majki? Zar nije trebalo on prvo da pozove mene - rekla je ona za američki medij CBS News.

Kada se sin nije javio ni posle tri dana, prijavila je njegov nestanak.

Kamere su zabeležile trenutak kada je Kolado izašao iz kuće oko 3 sata ujutru 9. maja - to je bio poslednji put da je viđen živ.

- Zašto je izašao iz kuće u to vreme - to pitanje Vud sebi postavlja od tada.

Dan za danom, porodica je čekala znak života. Ali dani su prerasli u nedelje - a od Kolada i dalje nije bilo ni traga.

Plakat objavljen kada je nestao Foto: Facebook

Jak miris truljenja u školi

Ujutru 30. juna 2026. godine, radnik službe za suzbijanje štetočina pronašao je telo u poodmakloj fazi raspadanja unutar dimnjaka jedne državne škole u četvrti Glendejl u Kvinsu.

Pozvan je zbog oštrog mirisa raspadanja. Pregledajući otvor za čišćenje dimnjaka, prvo je ugledao cipelu.

Kada je bolje pogledao, otkrio je ljudske ostatke. Školski domar je potom obavestio policiju.

Škola u kojoj je pronađeno telo Foto: Google Maps

Istražitelji veruju da je telo možda bilo nekoliko nedelja u dimnjaku. Tek mesec dana nakon otkrića, sudski lekar je na osnovu stomatoloških podataka identifikovao preminulog kao Metjua Kolada.

Nade majke da će pronaći sina živog srušile su se.

- Sve to deluje tako neuobičajeno za njega. Sve deluje tako čudno - kaže ona. Kako i zašto je njen sin izgubio život, do danas ostaje nejasno.