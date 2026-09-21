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Filmska scena na autoputu kod Barselone šokirala je vozače: pet maskiranih muškaraca, predstavljajući se kao policajci, zaustavilo je automobil i na silu izvuklo jednog putnika.

Snimci napada brzo su se proširili društvenim mrežama, dok policija istražuje slučaj i sumnja da bi motiv mogao biti povezan sa narko-miljeom.

Pet maskiranih muškaraca, obučenih u crno i sa prslucima na kojima je na leđima pisalo "policija", presrelo je vozilo na autoputu u blizini Vilanove del Valjesa i na silu odvelo jednog od putnika.

Filmska scena usred bela dana

Scena, koja se odigrala usred dana i pred očima brojnih vozača, zabeležena je kamerom.

Katalonska policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila šta stoji iza ovog napada, za koji, prema saznanjima portala ElCaso.cat, sve ukazuje na to da je povezan sa narko-miljeom.

Ovaj medij navodi da su se petorica muškaraca lažno predstavila kao pripadnici Nacionalne policije i zaustavila žrtvu na autoputu. Imali su prekrivena lica, identifikacione prsluke i oružje.

Napadači su nasilno izvukli muškarca iz automobila. Žrtva, koja se na snimcima vidi krvavog lica i polugola, vučena je po asfaltu dok su je lažni policajci ubacivali u drugo vozilo.