REAKCIJA IZ MOSKVE NA POBEDU AFD NA POKRAJINSKIM IZBORIMA U MEKLENBURG-ZAPADNOJ POMERANIJI

REAKCIJA IZ MOSKVE NA POBEDU AFD NA POKRAJINSKIM IZBORIMA U MEKLENBURG-ZAPADNOJ POMERANIJI

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Kremlj je danas poručio da je prvo mesto ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima na severoistoku te zemlje u velikoj meri posledica odluke Berlina da više ne kupuje jeftin ruski gas i umesto toga se odluči za kupovinu skupih američkih energenata.

- Pad konkurentnosti nemačke privrede u velikoj meri je posledica odluke Nemačke da prestane da kupuje jeftin ruski gas i umesto toga kupuje mnogo skuplji gas iz drugih zemalja, pre svega iz SAD, ponekad plaćajući nekoliko puta više na spot tržištu (prodaja robe po aktuelnoj ceni na licu mesta, prim. nov.) - kazao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Rojters je krajem prošle sedmice objavio, pozivajući se na dva izvora, da su Kiril Dmitrijev, glavni ekonomski izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina i lideri AfD započeli pripreme za sastanak koji bi se održao već u martu naredne godine, a na kojem bi razgovarali o ponovnom pokretanju isporuka ruskog gasa najvećoj evropskoj privredi, iako ultradesnica nije na vlasti na saveznom nivou u Nemačkoj.

I ⁠AfD i predstavnik za medije Dmitrijeva odbili su da komentarišu saznanja britanske agencije.

1/6 Vidi galeriju Leif Erik Holm - Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Rojters navodi da se Nemačka trudi da se oporavi od šoka izazvanog zatvaranjem podmorskog gasovoda Severni tok kojim je taj energent stizao iz Rusije, a koji je postao neupotrebljiv nakon eksplozija u septembru 2022.

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

- Naravno, Nemci, ili barem neki od njih, traže alternativu sadašnjim vlastima kako bi poboljšali svoju situaciju. To je prirodan proces - rekao je Peskov.