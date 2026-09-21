KREMLJ LIKUJE ZBOG MERCA: DA NISU PREŠLI SA RUSKOG NA AMERIČKI GAS... Putinov portparol: Neki Nemci traže alternativu sadašnjim vlastima, to je prirodno (FOTO)
Kremlj je danas poručio da je prvo mesto ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima na severoistoku te zemlje u velikoj meri posledica odluke Berlina da više ne kupuje jeftin ruski gas i umesto toga se odluči za kupovinu skupih američkih energenata.
Uz pobeda AfD u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji na jučerašnjim izborima stigao je i najgori rezultat konzervativne Hrišćanskodemokratske unije (CDU) kancelara Fridriha Merca na bilo kom glasanju od 1949. godine, a uz to je i na pokrajinskim izborima u Berlinu stranka Levica pobedila CDU koji je do sada bio na vlasti i u prestonici.
- Pad konkurentnosti nemačke privrede u velikoj meri je posledica odluke Nemačke da prestane da kupuje jeftin ruski gas i umesto toga kupuje mnogo skuplji gas iz drugih zemalja, pre svega iz SAD, ponekad plaćajući nekoliko puta više na spot tržištu (prodaja robe po aktuelnoj ceni na licu mesta, prim. nov.) - kazao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Rojters je krajem prošle sedmice objavio, pozivajući se na dva izvora, da su Kiril Dmitrijev, glavni ekonomski izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina i lideri AfD započeli pripreme za sastanak koji bi se održao već u martu naredne godine, a na kojem bi razgovarali o ponovnom pokretanju isporuka ruskog gasa najvećoj evropskoj privredi, iako ultradesnica nije na vlasti na saveznom nivou u Nemačkoj.
I AfD i predstavnik za medije Dmitrijeva odbili su da komentarišu saznanja britanske agencije.
Rojters navodi da se Nemačka trudi da se oporavi od šoka izazvanog zatvaranjem podmorskog gasovoda Severni tok kojim je taj energent stizao iz Rusije, a koji je postao neupotrebljiv nakon eksplozija u septembru 2022.
- Naravno, Nemci, ili barem neki od njih, traže alternativu sadašnjim vlastima kako bi poboljšali svoju situaciju. To je prirodan proces - rekao je Peskov.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)